Σαλαμίνα: Συνελήφθη η σπείρα που ρήμαζε τα καταστήματα – Διέπραττε πολλαπλές διαρρήξεις την ίδια νύχτα

Μια εγκληματική ομάδα που είχε ρημάξει καταστήματα στη Σαλαμίνα εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού. Η οργάνωση δρούσε μεθοδικά, πραγματοποιώντας συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές στην ευρύτερη περιοχή.

Σε καλά συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξι άτομα, ηλικίας από 16 έως 23 ετών, το πρωί της 9ης και το μεσημέρι της 10ης Οκτωβρίου 2025. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Ένα ακόμη μέλος της ομάδας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η εξάρθρωση της σπείρας επήλθε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσε η σπείρα στη Σαλαμίνα

Η εγκληματική τους δράση εκδηλωνόταν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν στοχευμένα τα καταστήματα, εισέβαλαν στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Σε αρκετές περιπτώσεις προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις την ίδια νύχτα, αυξάνοντας τη λεία τους.

Μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις, προχώρησαν ακόμη και στη διάρρηξη Ιερού Ναού, αφαιρώντας εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματοι, που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία μεταξύ των μελών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων ενεργειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.