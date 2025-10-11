Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος αποτελεί μόνιμο μέτρο εδώ και πάνω από 40 χρόνια, γεγονός που θα βοηθήσει και στο έντονο κυκλοφοριακό που παρατηρείται στην πόλη.

Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων αφορούν τις καθημερινές, Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Εξαιρέσεις

Από τον Δακτύλιο εξαιρούνται οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το εν λόγω σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Για τα Ι.Χ. και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία τους με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, με όριο τους 2,2 τόνους.