Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε την Παρασκευή με κυρώσεις όσες χώρες θα στηρίξουν την πρόταση για επιβολή τέλους στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), χαρακτηρίζοντας το μέτρο «νεοαποικιακό».

Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει το σχέδιο Net-Zero Framework προειδοποιώντας για αυξήσεις κόστους έως και 10%

Συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο Net-Zero Framework, προειδοποιώντας για αυξήσεις στα κόστη στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα έως και 10% και απειλώντας με περιορισμούς σε βίζες και επιβολή επιπρόσθετων φόρων.

Η σχετική ψηφοφορία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) – τμήμα του ΟΗΕ με έδρα το Λονδίνο – αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την πολιτική απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών από διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα.

«Θα αγωνιστούμε σκληρά για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντά μας επιβάλλοντας κόστη στις χώρες που υποστηρίζουν το NZF», το πλαίσιο βάσει του οποίου σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το τέλος αυτό, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Ενέργειας Κρις Ράιτ και Μεταφορών Σον Ντάφι.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία Net-Zero Framework έχει στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα.

Ουάσιγκτον: «Καταστροφικές οι συνέπειες του μέτρου»

«Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θα προχωρήσει στην επιβολή παγκόσμιου φόρου για τις εκπομπές (διοξειδίου του) άνθρακα σε διεθνή κλίμακα», σύμφωνα με τους υπουργούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση τονίζει πως η Ουάσιγκτον απορρίπτει «κατηγορηματικά» την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΔΝΟ και «δεν θα ανεχτεί κανένα μέτρο που θα αυξήσει τα κόστη για τους πολίτες μας, τους πάροχους ενέργειάς μας, τις ναυτιλιακές εταιρείες μας και τους πελάτες τους, ή ακόμη τους τουρίστες».

Για την αμερικανική κυβέρνηση οι οικονομικές συνέπειες του μέτρου «θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», καθώς κατά «ορισμένες εκτιμήσεις» που επικαλείται – χωρίς να παραπέμψει πουθενά – τα κόστη παγκοσμίως για τις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να «σημειώσουν αύξηση που θα φτάσει το 10% ή περισσότερο».

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να ανακαλεί δεσμεύσεις των ΗΠΑ όσον αφορά το κλίμα. Απέσυρε ξανά τη χώρα του από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, που είχε σκοπό να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, ει δυνατόν στον 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ακόμα, δεν σταματά να εκφράζει την υποστήριξή του στα ορυκτά καύσιμα και να προωθεί απορρύθμιση.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέρριψε από το βήμα του ΟΗΕ τα επιστημονικά συμπεράσματα για το ζήτημα φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη» της Ιστορίας.

Ανάμεσα στις κυρώσεις που εξετάζει η Ουάσινγκτον είναι οι περιορισμοί στις βίζες αξιωματούχων και η επιβολή επιπρόσθετων τελών ή φόρων σε πλοία χωρών που θα υποστηρίξουν το μέτρο.