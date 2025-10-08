Οδοστρωτήρας Τραμπ στις επενδύσεις για καθαρή ενέργεια – Λουκέτο σε τρία εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων για την κατασκευή αυτοκινήτων και τη δέσμευση άνθρακα, σύμφωνα με έναν κατάλογο στοχευμένων έργων που είδε το πρακτορείο Reuters.

Η «αλλαγή» είναι συνεπής με αυτά που υποστηρίζει ο πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ ενώ τα έργα, που υπάρχουν στον κατάλογο, περιλαμβάνουν δύο μεγάλα κέντρα άμεσης δέσμευσης άνθρακα τα οποία έλαβαν επιχορηγήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, μεταξύ των οποίων ένα στο οποίο συμμετέχει η πετρελαϊκή εταιρεία Occidental.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης 500 εκατομμύρια δολάρια που χορηγήθηκαν πέρυσι στη General Motors για τη μετατροπή του εργοστασίου Lansing Grand River Assembly στο Μίσιγκαν σε εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων. Ακόμα, 335 εκατομμύρια δολάρια για τη Stellantis για τη μετατροπή του κλειστού εργοστασίου Belvidere Assembly στο Ιλινόις για την κατασκευή ηλεκτρικών φορτηγών μεσαίου μεγέθους και άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια για τη Stellantis για τη μετατροπή του εργοστασίου Indiana Transmission στο Kokomo για την παραγωγή εξαρτημάτων ηλεκτρικών οχημάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σχέδια ακύρωσης χρηματοδότησης ύψους 7,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εκατοντάδες ενεργειακά έργα που, όπως ανέφερε, δεν θα παρείχαν επαρκή απόδοση στους φορολογούμενους. pic.twitter.com/4r1q4FiiAt

— U.S. Department of Energy (@ENERGY) October 3, 2025

«Φρένο» στην καθαρή ενέργεια

Το υπουργείο Ενέργειας εξετάζει επίσης την ακύρωση επιχορήγησης 32 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Hyundai Mobis η οποία λειτουργεί έναν προμηθευτή της Stellantis στο Οχάιο για την παραγωγή εξαρτημάτων υβριδικών οχημάτων και μπαταριών, καθώς και 89 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Harley-Davidson για την επέκταση του εργοστασίου της στο York της Πενσυλβανίας για την κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών.

Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης επιχορήγηση 80 εκατομμυρίων δολαρίων για την Blue Bird για τη μετατροπή ενός πρώην εργοστασίου στη Τζόρτζια σε εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, καθώς και 75 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία κατασκευής κινητήρων Cummins για τη μετατροπή μέρους ενός υπάρχοντος εργοστασίου στην Ιντιάνα σε εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων μηδενικών εκπομπών και ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας (Department of Energy -DOE) εξετάζει επίσης τη μείωση 208 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Όμιλο Volvo για την αναβάθμιση εργοστασίων στο Μέριλαντ, τη Βιρτζίνια και την Πενσυλβάνια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ηλεκτρικών οχημάτων.

Το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «συνεχίζει να διεξάγει εξατομικευμένη και διεξοδική επανεξέταση των οικονομικών επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχουν ληφθεί άλλες αποφάσεις εκτός από αυτές που έχουν ήδη ανακοινωθεί».

Πηγή ΟΤ