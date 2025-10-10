Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Αντίγραφα της συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κυκλοφόρησαν πριν λίγη ώρα.

Το έγγραφο, που τιτλοφορείται «Βήματα εφαρμογής του προέδρου Τραμπ για ένα «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα», περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση Τραμπ «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζα και ότι τα μέρη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία γνωστοποιήθηκε περίπου στις 01:30 της Παρασκευής, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν.

Το τρίτο βήμα απαιτεί την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «ο IDF θα αποσυρθεί στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τον χάρτη X που επισυνάπτεται στο παρόν, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

Η απελευθέρωση των ομήρων και οι κινήσεις του ισραηλινού στρατού

Αναφέρεται πως ο ισραηλινός στρατός «δεν θα επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία» Στο πέμπτο βήμα, αναφέρεται πως «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Ενώ δηλώνεται ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η τύχη των Παλαιστινίων

Η επόμενη υποπαράγραφος ορίζει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους».

Ακόμα η ανταλλαγή αιχμαλώτων «θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα που αναφέρεται είναι ότι «θα συσταθεί μια ειδική ομάδα από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται απελευθερωθέντες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι να επιστρέψουν στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την παλαιστινιακή πλευρά το Ισραήλ έχει απορρίψει την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι, όμως αυτές ήρθαν λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας από το Ισραήλ. Έτερες πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν εκτός Παλαιστινιακών – κατεχόμενων ή μη – εδαφών.

Στην κεντρική φωτογραφία φαίνεται το μνημείο για την «ατυχήσασα» συμφωνία ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ του 1996, πάλι στο Σαρμ Ελ Σέιχ.