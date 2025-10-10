Ένα οδυνηρό μάθημα για την Ελλάδα, μία βάση για το μέλλον

Το ποδόσφαιρο είναι ένα σκληρό άθλημα, ίσως το σκληρότερο απ’ όλα. Σε οποιοδήποτε άλλο σπορ, η καλύτερη ομάδα θα νικήσει. Όχι στο ποδόσφαιρο, στο οποίο ο αδύναμος (ή ο χειρότερος σε ένα ματς, ανάλογα με την περίσταση) έχει τις πιθανότητες του για να φύγει νικητής από ένα παιχνίδι. Δεν έχει τις περισσότερες, παραμένει αουτσάιντερ, αλλά σίγουρα δεν είναι καταδικασμένος.

Η Ελλάδα υπερείχε της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ, είχε την κατοχή, πίεζε και δίκαια προηγήθηκε στο σκορ. Παρόλα αυτά, στη λήξη του ματς ηττήθηκε με 3-1 και οι πιθανότητες της για πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 περιορίστηκαν δραστικά.

Επί της ουσίας, η Εθνική ομάδα δεν κατάλαβε καν πως έχασε. Οι διεθνείς σαν να «πάγωσαν» μετά το γκολ του Τσιμίκα και οι Σκωτσέζοι το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο πετυχαίνοντας την ανατροπή. Μία αδράνεια ανεξήγητη στην κυριολεξία, με βάση την απόδοση των Ελλήνων στο παιχνίδι.

Προφανώς, δεν γράφουμε για μεταφυσική. Όλα έχουν μία λογική εξήγηση. Θα τη βρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του στην ανάλυση των λαθών και την αναλύσουν στους ποδοσφαιριστές του.

Ωστόσο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι σκληρό μάθημα, έδωσε ένα οδυνηρό μάθημα στην Ελλάδα. Γιατί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε δίκαια από τη Δανία τον Σεπτέμβριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν άξιζε τέτοιο αποτέλεσμα εναντίον της Σκωτίας.

Με αγωνιστικούς όρους, η Εθνική ομάδα έπαιξε με κυριαρχικό στυλ απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο με παίκτες υψηλού επιπέδου και άφησε υποσχέσεις. Το γκρουπ του Γιοβάνοβιτς μαθαίνει να επιβάλλεται και δεν καταφεύγει σε… κλεφτοπόλομενο, όπως ήταν για χρόνια η τακτική της χώρας μας στα προκριματικά και ειδικά εκτός έδρας.

Η συντριπτική πλειονότητα θα εστιάσει στην ήττα και ίσως όχι άδικα. Η Ελλάδα καλλιέργησε προσδοκίες τους προηγούμενους μήνες και τις διέψευσε σε δύο παιχνίδια. Ναι μεν δεν αποκλείστηκε ακόμα, όμως είναι δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση.

Το σπορ είναι σκληρό, αλλά ταυτόχρονα δίκαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο και η επιμονή σε αυτό, πόσο μάλλον όταν έχει τα υλικά για την εφαρμογή του. Η Ελλάδα επιβάλλεται να μάθει από τις αποτυχίες της, να προοδεύσει και να σχηματίσει την προσωπικότητα της.

Σίγουρα θα διαβάσουμε στο Διαδίκτυο διάφορα σχόλια για «ταβάνια» και φαφλατάδες. Ας όψεται, έτσι συμβαίνει παντού. Το σημαντικό είναι η διοίκηση της ΕΠΟ να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον προπονητή και τους παίκτες και να τους επιτρέψει να εξελιχτούν. Ούτως ώστε στο επόμενο «ραντεβού», θα είναι έτοιμοι για την υπέρβαση και για την επίτευξη των στόχων τους.