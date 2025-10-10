sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Ένα οδυνηρό μάθημα για την Ελλάδα, μία βάση για το μέλλον
On Field 10 Οκτωβρίου 2025 | 13:45

Ένα οδυνηρό μάθημα για την Ελλάδα, μία βάση για το μέλλον

H Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί τη διαφαινόμενη αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον σωστό τρόπο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το ποδόσφαιρο είναι ένα σκληρό άθλημα, ίσως το σκληρότερο απ’ όλα. Σε οποιοδήποτε άλλο σπορ, η καλύτερη ομάδα θα νικήσει. Όχι στο ποδόσφαιρο, στο οποίο ο αδύναμος (ή ο χειρότερος σε ένα ματς, ανάλογα με την περίσταση) έχει τις πιθανότητες του για να φύγει νικητής από ένα παιχνίδι. Δεν έχει τις περισσότερες, παραμένει αουτσάιντερ, αλλά σίγουρα δεν είναι καταδικασμένος.

Η Ελλάδα υπερείχε της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ, είχε την κατοχή, πίεζε και δίκαια προηγήθηκε στο σκορ. Παρόλα αυτά, στη λήξη του ματς ηττήθηκε με 3-1 και οι πιθανότητες της για πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 περιορίστηκαν δραστικά.

Επί της ουσίας, η Εθνική ομάδα δεν κατάλαβε καν πως έχασε. Οι διεθνείς σαν να «πάγωσαν» μετά το γκολ του Τσιμίκα και οι Σκωτσέζοι το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο πετυχαίνοντας την ανατροπή. Μία αδράνεια ανεξήγητη στην κυριολεξία, με βάση την απόδοση των Ελλήνων στο παιχνίδι.

Προφανώς, δεν γράφουμε για μεταφυσική. Όλα έχουν μία λογική εξήγηση. Θα τη βρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του στην ανάλυση των λαθών και την αναλύσουν στους ποδοσφαιριστές του.

Ωστόσο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι σκληρό μάθημα, έδωσε ένα οδυνηρό μάθημα στην Ελλάδα. Γιατί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε δίκαια από τη Δανία τον Σεπτέμβριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν άξιζε τέτοιο αποτέλεσμα εναντίον της Σκωτίας.

Με αγωνιστικούς όρους, η Εθνική ομάδα έπαιξε με κυριαρχικό στυλ απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο με παίκτες υψηλού επιπέδου και άφησε υποσχέσεις. Το γκρουπ του Γιοβάνοβιτς μαθαίνει να επιβάλλεται και δεν καταφεύγει σε… κλεφτοπόλομενο, όπως ήταν για χρόνια η τακτική της χώρας μας στα προκριματικά και ειδικά εκτός έδρας.

Η συντριπτική πλειονότητα θα εστιάσει στην ήττα και ίσως όχι άδικα. Η Ελλάδα καλλιέργησε προσδοκίες τους προηγούμενους μήνες και τις διέψευσε σε δύο παιχνίδια. Ναι μεν δεν αποκλείστηκε ακόμα, όμως είναι δύσκολο να αντιστραφεί η κατάσταση.

Το σπορ είναι σκληρό, αλλά ταυτόχρονα δίκαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο και η επιμονή σε αυτό,  πόσο μάλλον όταν έχει τα υλικά για την εφαρμογή του. Η Ελλάδα επιβάλλεται να μάθει από τις αποτυχίες της, να προοδεύσει και να σχηματίσει την προσωπικότητα της.

Σίγουρα θα διαβάσουμε στο Διαδίκτυο διάφορα σχόλια για «ταβάνια» και φαφλατάδες. Ας όψεται, έτσι συμβαίνει παντού. Το σημαντικό είναι η διοίκηση της ΕΠΟ να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον προπονητή και τους παίκτες και να τους επιτρέψει να εξελιχτούν. Ούτως ώστε στο επόμενο «ραντεβού», θα είναι έτοιμοι για την υπέρβαση και για την επίτευξη των στόχων τους.

Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μανιάτης σε Κάλας: Απαράδεκτη η ευρωπαϊκή έκθεση, που αναγνωρίζει ψευδοκράτος και Τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΑΣΟΚ 10.10.25

Μανιάτης σε Κάλας: Απαράδεκτη η ευρωπαϊκή έκθεση, που αναγνωρίζει ψευδοκράτος και Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γιάννης Μανιάτης καταγγέλλει τη δημοσίευση από το JRC και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, έκθεσης όπου αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
