MEGA Stories: Αποστολή στο Ισραήλ, δύο χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου
Το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο-ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Γάζα.
Το MEGA Stories επιστρέφει για 6η σεζόν με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο-ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Γάζα. Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εισβολή στην περιοχή και την ώρα της συμφωνίας για ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, η εκπομπή βρέθηκε στο Ισραήλ και στα σύνορα με τη Γάζα, για να καταγράψει τις ιστορίες και τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ζουν καθημερινά στη δίνη μιας γενοκτονίας.
Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συνομιλεί στο Τελ Αβίβ, την Χάιφα και την Ιερουσαλήμ με Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και διανοούμενους που εκφράζουν ρητά και απερίφραστα την άποψη πως η χώρα τους διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος της εφημερίδας Haaretz, Γκίντον Λέβι, ο συγγραφέας Έτγκαρ Κέρετ και η κόρη του Άμος Οζ και καθηγήτρια Ιστορίας, Φάνια Οζ-Σαλζμπέργκερ, εξηγούν πώς η κυβέρνηση του Ισραήλ δημιούργησε τη συνθήκη ενός ανήθικου πολέμου, μεθόδευσε την εθνοκάθαρση και καθοδήγησε την ανθρωπιστική τραγωδία.
Για το πώς φτάσαμε στην κλιμάκωση, την απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και την επί δεκαετίες καταπίεση του παλαιστινιακού λαού μιλούν στην εκπομπή ο ντοκιμαντερίστας και ιδρυτικό μέλος του δημοσιογραφικού οργανισμού +972, Νόαμ Σεϊζάφ και ο εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές, Γαΐρ Ντβιρ, ενώ ο καθηγητής Ιστορίας Λι Μοντερχάι αναλύει μέσα από την τεκμηριωμένη έρευνά του τους λόγους που η πατρίδα του διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.
Η εκπομπή MEGA Stories βρέθηκε και εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο μνημείο για τα θύματα του φεστιβάλ Nova, λίγα χιλιόμετρα από τη Γάζα και στα κιμπούτς του νότιου Ισραήλ, για να αφουγκραστεί το συλλογικό τραύμα της ισραηλινής κοινωνίας μέσα από τις αφηγήσεις της επιζήσασας από τις επιθέσεις της Χαμάς, Μαζάλ Ταζάζο, και του Λιράν Μπέρμαν, τα δίδυμα αδέλφια του οποίου απήχθησαν πριν από δύο χρόνια και έζησαν την ομηρία στη Γάζα.
Οι ιστορίες και οι μαρτυρίες ανθρώπων από το Ισραήλ και τη Γάζα, εκείνες που για δύο χρόνια καλύφθηκαν από τον ήχο και τις σειρήνες του πολέμου, βρίσκουν φωνή στην πρεμιέρα της 6ης σεζόν του MEGA Stories.
Παρουσίαση-Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου
Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος
Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης
Διεύθυνση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη
Κινηματογράφηση: Νo Names Filming team
Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή
Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου
«MEGA STORIES» ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaStories
