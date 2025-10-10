Στο εδώλιο για απέλαση πιθανοί μάρτυρες για το κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών

Δέκα αλλοδαποί εργάτες γης, που απασχολούνταν στο πλαίσιο φερόμενου κυκλώματος εμπορίας αλλοδαπών εργατών, εμφανίστηκαν χθες στις αίθουσες των Δικαστηρίων του Πύργου Ηλείας, με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα, αδίκημα που έχει καταστεί αυτόφωρο στη βάση του άρθρου 27 του πρόσφατου νόμου 5226/2025 του υπουργείου Μετανάστευσης, επισύροντας χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης δύο ετών ή άμεση απέλαση από τη χώρα.

Οι εργάτες, ηλικίας 30 ως 40 ετών, έξι με καταγωγή από το Νεπάλ και τέσσερις από το Πακιστάν, συνελήφθησαν στην περιοχή της Ήλιδας του νομού Ηλείας στο πλαίσιο της πολύκροτης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται να ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και να εξαναγκάζονταν σε αγροτικές εργασίες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αργολίδα, τη Βοιωτία, τη Μεσσηνία, την Ηλεία και τη Λάρισα.

Υπολογίζεται ότι πέρα από τα 25 άτομα που εξετάζονται από τις αρχές ως θύματα trafficking, καθώς δήλωσαν κατά το στάδιο της προανάκρισης ότι οι επικεφαλής του κυκλώματος είχαν κατασχέσει τα διαβατήριά τους υπό την απειλή βίας, υπάρχουν και περίπου 100 άτομα ακόμα τα οποία αντιμετωπίζουν την απειλή της απέλασης, καθώς δεν δήλωσαν θύματα και ως εκ τούτου δεν θα καταθέσουν στη σχετική δίκη.

«Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν σε μία επιχείρηση εξάρθρωσης τράφικινγκ να τίθενται σε διαδικασία απέλασης, γιατί αυτοί είναι που θα δώσουν μαρτυρία αργότερα στις δικαστικές αρχές για το αν είναι τράφικινγκ ή οχι» λέει στο in ο συνήγορος των έξι από τους δέκα εργάτες, Βασίλης Κερασιώτης. «Ακόμα κι αν δεν αποδειχθεί ότι είναι θύματα -που μπορεί και να είναι- είναι σίγουρα μάρτυρες αυτής της υπόθεσης».

Ο κ. Κερασιώτης τονίζει ότι αν αποδεικνύονταν θύματα εμπορίας, τότε αίρεται το αξιόποινο της πράξης της παράνομης διαμονής, ενώ χαρακτηρίζει αυθαίρετο τον διαχωρισμό των αρχών ανάμεσα στους εργάτες του κυκλώματος που οι αρχές αναγνωρίζουν ως θύματα και τους υπόλοιπους. Μάλιστα, χαρακτηρίζει «copy-paste» τις καταθέσεις των δέκα όπως εμφανίζονται στη δικογραφία για την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι έδρασε στη βάση των αποφάσεων της Εισαγγελίας, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αφ’ης στιγμής οι εργάτες δεν δήλωσαν ότι αποτελούν θύματα του κυκλώματος, ότι τους κατασχέθηκαν τα διαβατήρια ή ότι εξαναγκάστηκαν σε εργασία.

Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο από την πλευρά της υπεράσπισης και η απουσία από το κάδρο των Ελλήνων ιδιοκτητών των καλλιεργειών στα οποία απασχολούνταν οι εργάτες του κυκλώματος. Ο κ. Κερασιώτης δηλώνει ότι δεν έγινε καμία έρευνα προς τους λήπτες αυτών των υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες για την απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης. «Είναι σαν να πιάστηκαν χωρίς χαρτιά στην Ομόνοια και όχι κάτω από αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας».

Η εκδίκαση της παράνομης παραμονής στη χώρα για τους δέκα εργάτες παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές της Αμαλιάδας, στη δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτει η Ήλιδα.