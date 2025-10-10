Χτυπημένη αρσενική αλεπού διασώθηκε από την ΑΝΙΜΑ στο Γαλάτσι

H ΑΝΙΜΑ κλήθηκε για ακόμα μια φορά να διασώσει ένα άγριο ζώο από αστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα ακόμα μια αλεπού, η οποία είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο και έφερε ένα τραύμα που υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες θα ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη.

Μια ενήλικη αρσενική αλεπού είχε κάταγμα στο μηριαίο οστό και όπως ανακοίνωσε η ΑΝΙΜΑ το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί χειρουργείο, όπως και ακόμα μια αρσενική αλεπού που διασώθηκε ξανά στο Γαλάτσι.

Η ανακοίνωση της ΑΝΙΜΑ

«Σήμερα κληθήκαμε από τους φύλακες του Άλσους Βεΐκου για μια αλεπού χτυπημένη από αυτοκίνητο Το ζώο, ένας ωραίος αρσενικός αλεπούδος, έχει κάταγμα στο μηριαίο και θα χρειαστεί χειρουργείο το πιθανότερο, όπως και ο προηγούμενος από το Γαλάτσι που ακόμη αναρρώνει».

Τι να γνωρίζετε αν πετύχετε αλεπού;

Οι ολοένα και συχνότερες εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό, οφείλονται στην έλλειψη νερού και τροφής, στην εκδίωξη των ζώων από τα φυσικά τους περιβάλλοντα χάρη στην -συνήθως- αυθαίρετη δόμηση σε δάση και σε έναν βαθμό στην αύξηση του πληθυσμού τους ο οποίος μειώνει την διαθέσιμη τροφή.

Το άλλο ζήτημα είναι η «εκπαίδευση» καθώς πολλά άγρια ζώα βρήκαν την ευκαιρία κυρίως επί πανδημίας να επεκτείνουν τα όρια της περιοχής τους και της επικράτειάς τους, ενώ είναι σαφές πως τα ζώα προτιμούν να βρουν ένα εύκολο γεύμα στον αστικό ιστό και τις κατοικημένες περιοχές, από το να κυνηγούν.

Οι αλεπούδες δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια, το αντίθετο, με τους ειδικούς να συνιστούν στον κόσμο να μην τα ταΐζει, ώστε να μην εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία γιατί θέτει την ζωή τους σε κίνδυνο από τον άνθρωπο (κακοποίηση-φόνοι) και να μπορούν να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον με ασφάλεια για να ζευγαρώσουν, να γεννήσουν και να φτιάξουν φωλιά.

Στις περιπτώσεις που η αλεπού αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει, συνήθως δεν είναι υγιείς και έχουν μεγάλη ανάγκη από φροντίδα.