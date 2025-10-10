Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

Σε μια από τις πιο συγκινητικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άνοιξε την καρδιά του και μίλησε χωρίς φίλτρα για το πένθος, την απώλεια και την εσωτερική του πάλη μετά τον θάνατο των γονιών του.

Φιλοξενούμενος στο podcast WellBe της Νάντιας Μπουλέ, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του, περιγράφοντας με βαθιά συναισθηματική φόρτιση τον πόνο, τις τύψεις και την αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλεια.

Μέσα από τα λόγια του, αποκαλύφθηκε ένας άνθρωπος που δεν φοβάται πια να δείξει την ευαλωτότητά του, φωτίζοντας μια πλευρά του εαυτού του που μέχρι σήμερα κρατούσε καλά κρυμμένη.

Αναφερόμενος στον θάνατο των γονιών του, που έφυγαν με έξι μήνες διαφορά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για την επανεξέταση των γεγονότων και τις τύψεις που τον συνόδευσαν: «Δεν είναι μόνο τα στάδια του πένθους, τα συναισθήματα και η διάρκειά τους. Τα διάβασα, τα είδα σε ταινίες, αλλά μετά το 2ο-3ο δεν ταυτίζονταν με αυτό που ένιωθα. Το μόνο που σίγουρα βίωσα είναι η επανεξέταση των γεγονότων, με σκοπό να καταλάβω αν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε συγκινημένος, προσθέτοντας ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσαν οι γονείς του να κερδίσουν έστω και μια επιπλέον ώρα ζωής.

«Μόνο όταν μπήκα εγώ στο δωμάτιο έβγαλε μια κραυγή. Δεν κατάλαβα τίποτα, σαν να φόρεσα μια πανοπλία και έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει. Ήμουν κρυμμένος μέσα μου.»

Δυο μεγάλες απώλειες

«Μου είπε ‘Κουράστηκα Δημήτρη’. Ήταν Χριστούγεννα και μετά από έναν μήνα έφυγε. Σαν να μου έλεγε ‘δεν αντέχω άλλο να προσπαθώ’», είπε ο παρουσιαστής με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον πατέρα του. Ενώ, στη συνέχεια παραδέχτηκε πως ο «συνδετικός κρίκος της οικογένειάς» τους ήταν η μητέρα του: «Η μαμά μου κρατούσε τις ισορροπίες. Αν έφευγε εκείνη πρώτη, θα έπρεπε με τον μπαμπά να αποκαταστήσουμε μια επικοινωνία που γέμιζε εκείνη. Μια γέφυρα που λεγόταν μαμά».

«Τον βλέπεις να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του»

Με λόγια που κόβουν την ανάσα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για την ασθένεια που του στέρησε τους γονείς του, περιγράφοντας τον καρκίνο ως μια αρρώστια που σε αναγκάζει να βλέπεις τον άνθρωπό σου «να λιώνει» μέρα με τη μέρα. Παραδέχτηκε πως ένιωθε ανήμπορος να βοηθήσει, ανίκανος να αποδεχτεί το αναπόφευκτο και να πει το δικό του αντίο.

«Τον βλέπεις να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», εξομολογήθηκε με φωνή που ράγιζε.

«Δεν έκλαψα ποτέ. Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε.»

Η πιο σπαρακτική στιγμή ήρθε όταν αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές της μητέρας του — τη στιγμή που εκείνη, αν και είχε πάψει πια να επικοινωνεί, έβγαλε μια κραυγή μόλις τον ένιωσε να μπαίνει στο δωμάτιο.

«Μόνο όταν μπήκα εγώ στο δωμάτιο έβγαλε μια κραυγή. Δεν κατάλαβα τίποτα, σαν να φόρεσα μια πανοπλία και έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει. Ήμουν κρυμμένος μέσα μου», είπε βαθιά συγκινημένος.

Η αδυναμία του να εκφράσει το πένθος του

Με εξαιρετική ειλικρίνεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του να εκφράσει τα συναισθήματα του πένθους: «Δεν έκλαψα ποτέ. Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε», είπε, εξηγώντας ότι μετά τον θάνατο των γονιών του καταπιάστηκε με το φαγητό και το αλκοόλ για να ξεχάσει τον πόνο του. «Μετά άρχισα να πίνω. Ωραία ήταν όταν έπινα, από ένα σημείο και μετά δεν με έπιανε», αποκάλυψε.