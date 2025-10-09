newspaper
Έλον Μασκ: Από το «θα τους κυνηγάω μέχρι να πεθάνουν» σε συμβιβασμό – Δίνει 128 εκ. δολ. σε 4 στελέχη του Twitter
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 12:36

Έλον Μασκ: Από το «θα τους κυνηγάω μέχρι να πεθάνουν» σε συμβιβασμό – Δίνει 128 εκ. δολ. σε 4 στελέχη του Twitter

Η αγωγή κατά του Μασκ κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Έλον Μασκ συμφώνησε σε συμβιβασμό με τέσσερα κορυφαία στελέχη του Twitter που απέλυσε μετά την αγορά της εταιρείας το 2022.

Τα στελέχη είχαν μηνύσει τον δισεκατομμυριούχο για αποζημιώσεις άνω τωνε΄ΛΟΝ  σε μη καταβληθείσες αποζημιώσεις πέρυσι.

Ο συμβιβασμός του Μασκ με τα στελέχη του πρώην… Χ

Μια ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση που κατατέθηκε στο Βόρειο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια αναφέρει ότι τα μέρη – ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, Parag Agrawal, ο CFO Ned Segal, ο νομικός διευθυντής Vijaya Gadde και ο γενικός σύμβουλος Sean Edgett – κατέληξαν σε έναν άγνωστο διακανονισμό με τον Μασκ και την μετονομασμένη εταιρεία X.

Η συμφωνία διακανονισμού εξαρτάται από την εκπλήρωση «ορισμένων όρων» στο εγγύς μέλλον που δεν είχαν καθοριστεί στην κατάθεση, με τις υπάρχουσες προθεσμίες βάσει της αγωγής να αναβάλλονται για να δοθεί στον Μασκ χρόνος να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

Οι αναφορές στην αυτοβιογραφία του

Η αγωγή κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2024 μετά από μια μακρά διαμάχη με τα πρώην στελέχη, τα οποία κατηγόρησαν τον Μασκ ότι έκλεισε πρόωρα την εξαγορά του Twitter ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να τους «εξαπατήσει» για 200 εκατομμύρια δολάρια πριν τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών τους κατοχυρωθούν την επόμενη μέρα.

Η αγωγή αναφέρει ένα απόσπασμα του Μασκ στη βιογραφία του «Elon Musk» από τον Walter Isaacson, λέγοντας ότι το κλείσιμο της συμφωνίας μια μέρα νωρίτερα θα δημιουργούσε μια «διαφορά διακοσίων εκατομμυρίων στο βάζο» και ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος είπε στον Isaacson ότι θα «κυνηγούσε κάθε ένα από» τα στελέχη και τους διευθυντές του Twitter «μέχρι την ημέρα που θα πέθαιναν».

Η αγωγή εναντίον του Μασκ και του X θα συνεχιστεί στις 31 Οκτωβρίου, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του διακανονισμού.

Η X διευθέτησε επίσης «χιλιάδες» υποθέσεις τον Αύγουστο, αφού πρώην υπάλληλοι που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής απόλυσης μήνυσαν την εταιρεία το 2022 επειδή δεν παρείχε την απαιτούμενη 60ήμερη προειδοποίηση πριν από την απόλυση.

Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Green
ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τι γνωρίζουμε για την καταρχήν συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί
Ισραήλ - Χαμάς 09.10.25

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία για τη Γάζα - Τα θολά σημεία και τι ακολουθεί

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Τι προβλέπει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25

Ταξί... με ξένες πινακίδες - Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους

Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25

«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά

Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25

Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»

Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)

Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25

Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι

Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25 Upd: 12:13

Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας

«Ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων - ΕΔΕ διέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Τι είπε για Τσίπρα, πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
