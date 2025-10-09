Το ΚΚΕ οργανώνει προσκύνημα στη Γυάρο, τον τόπο μαρτυρίου και εξόντωσης χιλιάδων αγωνιστών

«Η Γιούρα είναι ο τόπος του μαρτυρίου, βασανιστηρίων και της εξόντωσης χιλιάδων αγωνιστών της Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι η μελετημένη προσπάθεια να «μείνουν τα κόκαλά μας» εκεί και να μη γυρίσει πίσω κανείς. Η πείνα, η δίψα, οι πρωτάκουστοι ξυλοδαρμοί, η μέχρι λιποθυμίας καταναγκαστική δουλειά, η εγκατάλειψη στο έλεος του κρύου, της σκόνης, της ζέστης και της αρρώστιας ήταν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι χαράδρες της Γιούρας είναι γιομάτες από αίμα και φρίκη». Έτσι περιέγραφαν οι πολιτικοί κρατούμενοι τη Γυάρο.

Το ΚΚΕ όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του, διοργανώνει επίσκεψη – προσκύνημα στη Γυάρο και «για μια ακόμα φορά τιμάει τους χιλιάδες κρατούμενους και αγωνιστές που βγήκαν με το κεφάλι ψηλά από το κολαστήριο της Γυάρου, απέναντι στα σχέδια εξόντωσης από το αστικό κράτος. Ταυτόχρονα, και με αυτή την επίσκεψη, απαιτεί να υλοποιηθεί η απόφαση για την ανάδειξη της Γυάρου ως Τόπου Ιστορικής Μνήμης και να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις, όπως αναστήλωση κτιρίων, δημιουργία προβλήτας, για να καταστεί το νησί επισκέψιμο, απέναντι και στα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, που έχουν στόχο να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του νησιού».

Η Γυάρος ή αλλιώς «θανατονήσι»

Όπως υπογραμμίζεται «η Γυάρος λειτούργησε ως τόπος φυλακής και εξορίας από το 1947 μέχρι το 1952, από το 1955 μέχρι το 1961 και από το 1967 μέχρι το 1974. Κοντά 25.000 κομμουνιστές και λαϊκοί αγωνιστές πέρασαν από τον «Τάφος των ζωντανών», το «θανατονήσι» και «διαβολονήσι», όπως είναι μερικές από τις προσωνυμίες της Γυάρου. Στις τρεις περιόδους λειτουργίας της φυλακής στη Γυάρο, τα σκληρά μαρτύρια και βασανιστήρια προκαλούσαν ασφυκτική πίεση με σκοπό οι κρατούμενοι να υπογράψουν δήλωση μετανοίας – αποκήρυξης του ΚΚΕ».

Στην εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Οκτωβρίου θα μιλήσει ο Φάνης Παρρής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και θα λάβει χώρα στο χώρο του μνημείου “Ρωγμή” που έστησε το ΚΚΕ το 2019 στο νησί και το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στον χώρο και στο κτίριο των φυλακών και περιήγηση-ξενάγηση στους Όρμους, με τελικό σταθμό το Νεκροταφείο.