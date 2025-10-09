Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Περίπου δύο 24ωρα έμειναν έως τη μεγάλη συναυλία του στο Ηρώδειο, με τον τίτλο «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη» στις 11 Οκτωβρίου. Και αυτές τις τελευταίες ώρες ο Θανάσης Βασιλόπουλος κάνει τις τελευταίες του πρόβες, προτού παρουσιάσει ένα πολυσύνθετο project γεμάτο έμπνευση, παλμό και συναισθηματική ένταση.

«Πιστεύω πως το Ηρώδειο είναι ότι σημαντικότερο μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης, μουσικός, δημιουργός ή ερμηνευτής! Αυτό που νιώθω είναι δέος!» δήλωσε πριν από λίγο καιρό ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του κλαρίνου και διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικός με αφορμή την εμφάνισή του το Σάββατο στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

<br />

Μέσα από ήχους Ανατολής και Δύσης, παραδοσιακά μοτίβα και world music αναφορές, ο Θανάσης Βασιλόπουλος ενώνει τη μουσική σε ένα παγκόσμιο γλωσσάρι ψυχής.

Άλλωστε, όπως λέει ο ίδιος «η μουσική δεν χωρίζει ποτέ και αυτή η συναυλία υπηρετεί αυτό ακριβώς. Συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη, πιο παλιά, πιο σύγχρονα, κλασικά, μοντέρνα αλλά και παραδοσιακά. Πιστεύω πως μπορεί να εκφράσει όλες τις προτιμήσεις καθώς και όλες τις ηλικίες».

Κάτι που θα φανεί και στο Ηρώδειο. Στη σκηνή τον πλαισιώνουν σπουδαίοι ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ ξεχωριστή θέση έχει η εμφάνιση του μεγάλου δασκάλου της Sufi και world μουσικής, Omar Faruk Tekbilek, σε μια ιστορική συνεύρεση.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος έχει μιλήσει για τη γνωριμίας τους. «Ο Omar Faruk ήταν ίνδαλμα για μένα από τα παιδικά μου χρόνια, με εντυπωσίαζε ο τρόπος που ‘πάντρευε’ μουσικά την ανατολή με τη δύση. Τον συνάντησα σε ένα δείπνο με φίλους, του πρότεινα αυτή τη συνεργασία και δέχτηκε με χαρά, τον ευχαριστώ γι αυτό».

Η μαγευτική ατμόσφαιρα του Ηρωδείου, με φόντο την Ακρόπολη, θα ντυθεί με ήχους κλαρίνου, ανατολίτικων εγχόρδων και φλογερών flamenco, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη εικόνες, ρυθμούς και αναμνήσεις από τόπους που μιλούν την ίδια γλώσσα της καρδιάς.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος, με καλλιτεχνική πορεία που περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς (όπως ο Vangelis, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταμάτης Σπανουδάκης), έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση και έχει φέρει το κλαρίνο στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη διαχρονική δύναμη της μουσικής ως παγκόσμια γλώσσα, ικανή να ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.