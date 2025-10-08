newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
New York Times: Στην Κίνα διώκεται η… απαισιοδοξία
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 10:58

New York Times: Στην Κίνα διώκεται η… απαισιοδοξία

Σύμφωνα με τους New York Times, η καταστολή στην Κίνα έχει ξεκάθαρο πολιτικό υπόστρωμα και δείχνει την ανησυχία της ηγεσίας για τη διάδοση της κακοκεφιάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Εκστρατεία με στόχο την εκκαθάριση περιεχομένου στο διαδίκτυο που υποδαυλίζει «υπερβολικά απαισιόδοξα αισθήματα» και πανικό ή προωθεί ηττοπαθείς ιδέες όπως «η σκληρή δουλειά είναι άχρηστη», εγκαινίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου το Πεκίνο, εγείροντας ανησυχίες για την ελευθερία της έκφρασης.

Έχοντας διάρκεια δύο μηνών, το νέο εγχείρημα ελέγχου του Πεκίνου ανατέθηκε εύλογα στην αρμόδια Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας, έχοντας ήδη στοχεύσει δύο εξαιρετικά δημοφιλείς μπλόγκερ με εκατομμύρια ακολούθους που υποστήριζαν μια ζωή με λιγότερη δουλειά και λιγότερη πίεση.

Η μία είναι μια influencer που υποστήριξε ότι έχει νόημα οικονομικά που δεν θέλει να παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά και έναν σχολιαστή γνωστό για την ωμή παρατήρηση ότι η Κίνα εξακολουθεί να υστερεί έναντι των δυτικών χωρών στην ποιότητα ζωής.

‘Ετσι, ο ρυθμιστής του διαδικτύου στην Κίνα εξέφρασε ανησυχία για μηνύματα που οξύνουν διαιρέσεις με βάση το φύλο ή άλλες συλλογικές ταυτότητες, ή για ζωντανές μεταδόσεις που εξυμνούν την αυτοκαταστροφή και τη βία.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV ανέφερε ότι «στην πραγματικότητα, όλοι βιώνουμε κούραση και άγχος από τη δουλειά και τη ζωή, αλλά αυτά τα αληθινά συναισθήματα αξίζουν σεβασμό και δεν πρέπει να διογκώνονται σκόπιμα για κερδοφορία. Το διαδίκτυο δεν είναι χωματερή αρνητικότητας».

Αυτό λέγεται καταστολή»

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η νέα «εκκαθάριση» – «καταστολή» των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεκάθαρο πολιτικό υπόστρωμα. Δείχνει την ανησυχία της ηγεσίας για τη διάδοση της κακοκεφιάς την ώρα που η χώρα παλεύει με οικονομική αβεβαιότητα, μια ρευστή αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ και τη διευρυνόμενη απογοήτευση των νέων.

«Οι λογοκριτές της Κίνας επιχειρούν να καταπνίξουν κάτι περισσότερο από την πολιτική διαφωνία στο διαδίκτυο. Στρέφονται πλέον στο ίδιο το δημόσιο κλίμα — τιμωρώντας μπλόγκερ και influencers των οποίων οι κουρασμένες αναρτήσεις βρίσκουν ευρεία απήχηση σε μια χώρα όπου η αισιοδοξία ξεφτίζει» υπογραμμίζει το δημοσίευμα.

Οι λογαριασμοί δύο μπλόγκερ εμποδίστηκαν στα τέλη του περασμένου μήνα από το να αποκτούν νέους ακολούθους.

Τι φοβάται η κυβέρνηση

Το Πεκίνο ανησυχεί ότι τέτοιος πεσιμισμός δεν αποθαρρύνει απλώς τους πολίτες από το να είναι παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Μπορεί να μετατραπεί σε κριτική προς το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Η ρίζα του προβλήματος είναι η επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών για πολλούς Κινέζους, που έχει οδηγήσει σε αυτό που για κάθε χώρα θα ήταν μια φυσική κοινωνική αντίδραση — την έκφραση άγχους και επιφυλάξεων», είπε ο Ντέιβιντ Μπαντούρσκι, διευθυντής του China Media Project, ενός ερευνητικού φορέα.

«Τέτοια συναισθήματα, ανησυχεί η ηγεσία, μπορεί να είναι μεταδοτικά», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Μπαντούρσκι.

Ο ρυθμιστής του διαδικτύου διέταξε τις πλατφόρμες να ξεριζώσουν αναρτήσεις που χρησιμοποιούν μεμονωμένα ειδησεογραφικά συμβάντα για να υποδείξουν ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα — ένα στυλ σχολιασμού που καταδίκασε ως «κακόβουλη παρερμηνεία» που τροφοδοτεί τον κυνισμό για την κοινωνία.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν επίσης να παρουσιάσουν την «εκκαθάριση» ως προσπάθεια στοχοποίησης όσων εμπορεύονται την απόγνωση για να προσελκύσουν κλικ.

Η κρατική τηλεόραση CCTV προειδοποίησε για αναρτήσεις που μεταδίδουν ζοφερή εικόνα της ζωής στην Κίνα: «Οι γονείς έχουν παιδιά που δεν σέβονται τους γονείς τους. Οι άντρες περιβάλλονται από υλιστικές γυναίκες. Οι γυναίκες παγιδεύονται από κακούς άντρες που απατούν. Ο χώρος εργασίας είναι γεμάτος από νέους χωρίς κίνητρο». Τέτοιες ιστορίες, προειδοποίησε, είναι έργο «συναισθηματικών αρπακτικών» που ταΐζουν τα πιο μελανά αφηγήματα για να τραβήξουν την προσοχή.

Γνήσιες φωνές

Όμως οι επίσημες προσπάθειες να περιοριστεί το περιεχόμενο που κερδοσκοπεί πάνω στην απόγνωση ενδέχεται να σιγάζουν γνήσιες εκφράσεις απογοήτευσης.

«Το επίσημο μήνυμα της θετικότητας αντιπαρατίθεται με μια οικονομική πραγματικότητα που είναι απλώς κατάφωρα διαφορετική σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε η Κάτια Ντρινχάουζεν, επικεφαλής του τομέα κινεζικής πολιτικής και κοινωνίας στο Mercator Institute for China Studies. «Δεν θα αρκεί για να κρατήσει υπό έλεγχο τα αρνητικά συναισθήματα στο διαδίκτυο».

Πολλοί παραπονιούνται για στάσιμους μισθούς ή, πιο πρόσφατα, για το αν η εισαγωγή από την Κίνα ενός νέου τύπου άδειας εργασίας για φοιτητές επιστημών και μηχανικής θα σημάνει τελικά λιγότερες θέσεις για Κινέζους πολίτες. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη –πχ με επιδοτήσεις σε πολύτεκνες οικογένειες- είχαν περιορισμένο αποτέλεσμα.

Η καταστολή είναι επίσης προσπάθεια να περιοριστεί η επιρροή των μεγαλύτερων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα. Τον Σεπτέμβριο, ο ρυθμιστής κάλεσε εκπροσώπους από πολλές δημοφιλείς πλατφόρμες για παραβάσεις περιεχομένου.

