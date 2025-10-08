Φτώχεια: Σε απόγνωση – Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει αυτός και ο άρρωστος πατέρας του
Η φτώχεια ανάγκασε ανάγκασε άνδρα να κλέψει τυριά - Η ιστορία που αποκάλυψε με ανάρτησή του ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του ΔΣΑ
- Σε απόγνωση - Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει αυτός και ο άρρωστος πατέρας του
Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει ο ίδιος και ο άρρωστος πατέρας του, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης Βερβεσός.
«Δουλεύει οικοδομή ‘μαύρα’ – όπως είπε απολογούμενος – αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…»
Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια.
Όπως αναφέρει ο κ. Βερβεσός, πρόσφατα βρέθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές όπου ένας άνδρας κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για κλοπή επειδή έκλεψε από σούπερ μάρκετ τυριά αξίας 25 ευρώ.
Ο κατηγορούμενος «αφού παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές την πράξη του, δήλωσε με μια αφοπλιστική -για μένα- ειλικρίνεια (εύχομαι να μην έχω πέσει έξω), ότι τα πήρε για να τα καταναλώσει αυτός κι ο ασθενής πατέρας του, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης, καθώς μένουν σε προνοιακή δομή, αφού αδυνατούν να βρουν στέγη αλλού. Δουλεύει οικοδομή ‘μαύρα’ – όπως είπε απολογούμενος – αλλά δεν έχει μεροκάματο κάθε μέρα…», γράφει ο Δημήτρης Βερβεσός.
«Προς τιμήν της έδρας και του εισαγγελέα ανέβαλε για κρείσσονες, για να του δοθεί η δυνατότητα να βρει τα χρήματα μέχρι την μετ’ αναβολή δικάσιμο για να εξοφλήσει τα τυριά που έκλεψε, ώστε να ελαφρύνει τη θέση του. Υπάρχει κι αυτή η πλευρά της κοινωνίας που ζει (διαβιεί) δίπλα μας στην πόλη, αφενός υπάρχουν και αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στο σώμα αφετέρου να τα λέμε», προσθέτει ο κ. Βερβεσός.
Ολόκληρη η ανάρτηση στο Facebook:
