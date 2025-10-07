Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη – Τέσσερις αγνοούμενοι και δέκα τραυματίες

Ένα κτίριο κατέρρευσε στη Μαδρίτη, στην οδό Hileras κοντά στον αριθμό έξι. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα αγνοούνται, ενώ δέκα άτομα έχουν τραυματιστεί. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Φρανσίσκο Μαρτίνες. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία είναι αντιφατικά, και η αναπληρωτής δήμαρχος της Μαδρίτης Ίνμα Σανθ επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τέσσερις αγνοούνται, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, λόγω της κατάρρευσης.

Έντεκα ομάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μαδρίτης και προσωπικό του SAMUR-PC εργάζονται επί του παρόντος στον τόπο του συμβάντος.

Η κατάρρευση του κτιρίου στη Μαδρίτη

Η διευθύντρια γνωστού καταστήματος που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, δήλωσε τηλεφωνικά στην εφημερίδα EL PAIS ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί και ασθενοφόρα στο σημείο. «Όλο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να περάσουμε», εξήγησε. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι «τουλάχιστον έξι όροφοι έχουν καταρρεύσει και ενδέχεται να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο παγιδευμένο, αν όχι περισσότερα». «Οι πληροφορίες είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένες», ανέφεραν. Δεν είναι ακόμα γνωστό αν το κτίριο ήταν υπό ανακαίνιση και αν το άτομο που ενδέχεται να είναι παγιδευμένο εργαζόταν.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στα ικριώματα. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια κάτοικος της οδού που ένιωσε τον αντίκτυπο όταν κατέρρευσε. «Πριν από μισή ώρα, ένιωσα μία τρομερή βουή στο δρόμο και σκόνη σηκώθηκε μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», λέει.

Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera Hay al menos dos personas graves. Se desconoce si hay desaparecidos, aunque los Bomberos han solicitado la ayuda de guías caninos para la búsqueda de posibles víctimas pic.twitter.com/4nKgsOMk7H — EL MUNDO (@elmundoes) October 7, 2025

«Το κτίριο έχει καταρρεύσει εντελώς και ελέγχουν αν λείπουν αρκετοί εργάτες. Έχουν εκκενώσει όλους και ο δρόμος είναι αποκλεισμένος», λέει ο διευθυντής καταστήματος στην οδό Hileras.