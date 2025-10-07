science
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
in
science

Νέα σπάνια είδη ζώων και εντόμων στην Ελλάδα
Περιβάλλον 07 Οκτωβρίου 2025

Νέα σπάνια είδη ζώων και εντόμων στην Ελλάδα

Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εμφάνισή τους - Μια σαύρα στη Μήλο και ένα είδος τρωκτικού που μοιάζει με σκίουρο, ο δενδρομυωξός, στον Ταΰγετο

Κατερίνα Ροββά
Spotlight

Τον περασμένο Ιούλιο στους αγροτικούς κύκλους της χώρας σήμανε συναγερμός: το Bactrocera zonata, ένα έντομο καραντίνας, πολύ επιβλαβές για καρποφόρα δέντρα και δεκάδες άλλα είδη φυτών, είχε ανιχνευθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τι δουλειά είχε ένα έντομο της τροπικής Ασίας στη Βόρεια Αττική; Και γιατί εμφανίστηκε ξανά, πριν από λίγες ημέρες, στη Λακωνία;

Το Bactrocera zonata είναι η κορυφή του παγόβουνου: ξενικά είδη «μετακομίζουν» στη χώρα μας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά, απειλώντας τις καλλιέργειες και διαταράσσοντας την ισορροπία του περιβάλλοντος. Επιστημονικές αναφορές τονίζουν πως τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εισέλθει στην Ελλάδα περισσότερα από 60 νέα είδη εντόμων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και πολλά εξ αυτών έχουν εξελιχθεί σε σοβαρές απειλές για τη γεωργία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα επόμενα χρόνια η μετανάστευση αναμένεται να ενταθεί.

Το Bactrocera zonata ή «μύγα της ροδακινιάς» είναι ένα καταστροφικό πολυφάγο είδος που καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Βεγγάλη της Ινδίας και συναντάται στο Μπανγκλαντές, στο Πακιστάν, στην Ταϊλάνδη, στη Σρι Λάνκα και σε αρκετές άλλες χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας. Πλέον έχει επεκταθεί σε ξηρότερες περιοχές της Βόρειας Αφρικής και, όπως προσφάτως διαπιστώθηκε, και στην Ελλάδα. Στο ταξίδι του αυτό έχει σύμμαχο την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία στην περιοχή της Μεσογείου κρίνεται ανησυχητική. Στην Ελλάδα η μέση θερμοκρασία έχει ανέβει τα τελευταία 30 χρόνια κατά 1,5 βαθμό Κελσίου και το φαινόμενο κλιμακώνεται: το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών με μέση θερμοκρασία υψηλότερη κατά 2,4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το κανονικό…

Ο λιθόκερος

Στην κατηγορία των σπάνιων εντόμων που έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας ανήκει και το δηλητηριώδες έντομο λιθόκερος, το οποίο εντοπίζεται κυρίως σε θερμά και τροπικά κλίματα και θεωρείτο σπανιότατο στην Ελλάδα. Παρ’ όλ’ αυτά, τα τελευταία πέντε χρόνια, το έντομο που μοιάζει με κατσαρίδα αλλά πετάει, κολυμπάει και το μήκος του μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 12 εκατοστά, έχει εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας: στη Λάρισα, στο Αγρίνιο, στην Ικαρία, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή, στον Βόλο και αλλού.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ταχεία ανάπτυξη των πληθυσμών αρκετών εντόμων που ήδη υπήρχαν στη χώρα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των κατσαρίδων, οι οποίες πραγματοποιούν «επέλαση» σε αρκετές περιοχές όπως η Λάρισα, η Πάτρα και η Αττική και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το ίδιο ισχύει για σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έξαρση των κοριών που σημειώθηκε στο Παρίσι λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εμφάνιση νέων ειδών δεν έχει πάντα αρνητικό πρόσημο: ένα νέο είδος σαύρας που δεν είχε περιγραφεί ποτέ ξανά στην παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφία εντοπίστηκε προσφάτως στη βραχονησίδα Βελοπούλα ανοιχτά της Μήλου, φέρνοντας στο φως μία ακόμα απόδειξη του πόσο μοναδική και πολύτιμη είναι η ελληνική βιοποικιλότητα. Είναι ένα εντελώς νέο είδος σαύρας για την επιστήμη που ανακαλύφθηκε από την επιστημονική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας Παναγιώτη Παφίλη, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας.

Οπως σημειώνουν οι ερευνητές, εντυπωσιακοί είναι οι μηχανισμοί επιβίωσης που έχουν αναπτύξει αυτοί οι πληθυσμοί, καθώς ζουν σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες δυνατότητες διασποράς, ενώ καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, εντοπίστηκε στον Ταΰγετο ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος τρωκτικού, που μοιάζει με σκίουρο, ο δενδρομυωξός. Το σπάνιο ζώο, που κατεγράφη σε βίντεο από το διαδικτυακό κανάλι «Αγρια Φύση της Ελλάδας», προστατεύεται με κοινοτική οδηγία και ζει σε ορεινές δασώδεις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Stream science
Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια
Νεανικό μυαλό 06.10.25

Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια

Οι δημιουργικές δραστηριότητες κρατούν νεανικό τον εγκέφαλο, δείχνει μελέτη σε χορευτές ταγκό, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και παίκτες βιντεοπαιχνιδιών.

Σύνταξη
Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας
Παρανάλωμα 03.10.25

Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν από το 1980, ενώ οι πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα νεκρούς τριπλασιάστηκαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
