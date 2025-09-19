Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Απολιθωμένο προϊστορικό ρετσίνι μέσα στο οποίο διατηρήθηκε μια πληθώρα εντόμων βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αμερική, ένα σημαντικό εύρημα που δίνει μια εικόνα για τα οικοσυστήματα της χαμένης υπερηπείρου Γκοντβάνα.

Σφήκες, μύγες, σκνίπες, σκαθάρια και άλλα έντομα, ακόμα και ένας ιστός αράχνης, βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε κομμάτια κεχριμπαριού από ένα ορυχείο ψαμμόλιθου στην επαρχία του Νάπο. Τα περισσότερα χρονολογούνται στην Κρητιδική Περίοδο, περίπου 112 εκατομμύρια χρόνια πριν, στη διάρκεια της εποχής των δεινοσαύρων.

Σχεδόν όλα τα αποθέματα κεχριμπαριού των τελευταίων 130 εκατομμυρίων ετών προέρχονται από το Βόρειο Ημισφαίριο και μέχρι σήμερα αποτελούσε αίνιγμα η σχεδόν πλήρης απουσία τέτοιων ευρημάτων στο Νότιο Ημισφαίριο.

Εκείνη την εποχή, το σημερινό Εκουαδόρ ήταν τμήμα της υπερηπείρου της Γκοντβάνα, από τη διάσπαση της οποίας προέκυψε η Νότια Αμερική, η Αφρική, η Ανταρκτική, η Αυστραλία, η Αραβική Χερσόνησος και η υποήπειρος της Ινδίας.

Τα νέα ευρήματα «προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για μια περιοχή για την οποία είχαμε μέχρι σήμερα ελάχιστα δεδομένα» σχολίασε ο Χαβιέ Ντελκλός του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Communications Earth & Environment.

Εκτός από τα κομμάτια κεχριμπαριού, οι ερευνητές εντόπισαν στο ίδιο ορυχείο απολιθώματα φυτών παγιδευμένα σε ιζήματα. Τα ευρήματα προσφέρουν μια εικόνα για τη βλάστηση της Γκοντβάνα, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από το σημερινό τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Χημικές αναλύσεις έδειξαν ότι το ρετσίνι μέσα στο οποίο παγιδεύτηκαν τα έντομα προήλθε από κωνοφόρα δέντρα όπως η αραουκάρια, η οποία πλέον δεν φύεται στην περιοχή του Αμαζονίου. Το απολιθωμένο φυτικό υλικό δείχνει επίσης ότι το προϊστορικό δάσος ήταν πλούσιο σε φτέρες.

Τα δε διατηρημένα έντομα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για άλλα ζώα της εποχής. Οι σκνίπες, για παράδειγμα, πρέπει να τρέφονταν με αίμα δεινοσαύρων, είπαν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα χρονολογούνται σε μια μεταβατική περίοδο της χλωρίδας του πλανήτη κατά την οποία άρχισαν να εξαπλώνονται τα αγγειόσπερμα φυτά, δηλαδή τα φυτά που ανθίζουν, τα οποία αντιστοιχούν σήμερα στο 80% των φυτικών ειδών του πλανήτη. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αγγειόσπερμα αντιστοιχούσαν στο 37% της χλωρίδας σε αυτή την περιοχή της Γκοντβάνα.

Μέχρι την εμφάνιση των πρώτων λουλουδιών, τα φυτά που κυριαρχούσαν ήταν οι φτέρες και τα γυμνόσπερμα, η ομάδα που περιλαμβάνει τα κωνοφόρα.

Όπως σχολίασε ο Ντελκλός, τα απολιθώματα από το Εκουαδόρ «ανοίγει ένα παράθυρο στη μετάβαση από τα δάση γυμνοσπέρμων στα σημερινά δάση όπου κυριαρχούν τα αγγειόσπερμα».