Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη και ματς στη Handball Premier

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι και σήμερα (6/10) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή του Ολυμπιακού ρίχνεται στη «μάχη» του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, απέναντι στη Βουλιαγμένη, για την 1η αγωνιστική της Water Polo League.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10)

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη

16:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Φάση των 64

16:45 ΕΡΤ2 ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο Elite League

18:30 Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Α1 πόλο Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι Lega Basket Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάρογκεϊτ – Κρου EFL League