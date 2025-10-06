Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη και ματς στη Handball Premier
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10).
Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις είναι και σήμερα (6/10) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή του Ολυμπιακού ρίχνεται στη «μάχη» του πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, απέναντι στη Βουλιαγμένη, για την 1η αγωνιστική της Water Polo League.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/10)
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη
16:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Φάση των 64
16:45 ΕΡΤ2 ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
18:30 ΕΡΤ2 Βίκος Ιωάννινων – Λαύριο Elite League
18:30 Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Α1 πόλο Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Νάπολι Lega Basket Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάρογκεϊτ – Κρου EFL League
