Στη φόρα διάλογοι του VAR για ντέρμπι στην Τουρκία (pics)

Στη φόρα έβγαλε η ΠΟ Τουρκίας τους διαλόγους του VAR για δυο περιπτώσεις (ακυρωθέν γκολ και ακύρωση πέναλτι) από το ματς Σαμσουνσπόρ-Φενερμπαχτσέ 0-0, που σφύριξε ο ελίτ διαιτητής Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, ο οποίος είχε έρθει και για το περσινό ματς των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.

O Μέλερ κλήθηκε στο 34’ του αγώνα για να ελέγξει πιθανότητα οφσάιντ στο κτίσιμο της επίθεσης πριν από γκολ του Μάριους της Σαμσουνσπόρ, με αποτέλεσμα να το ακυρώσει μετά από τον εξής διάλογο:

VAR: «Ο παίκτης που βρίσκεται πίσω είναι σε θέση οφσάιντ και επηρεάζει τη δράση του τερματοφύλακα».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Ο παίκτης με το νούμερο 17 είναι σε θέση οφσάιντ. Ο παίκτης με το νούμερο 17 (σ.σ. Τόμασον) περιορίζει την κίνηση του τερματοφύλακα (σ.σ. Τσετίν), καθώς τον επηρεάζει. Ξεκινάμε το παιχνίδι με οφσάιντ. Σωστά;»

VAR: «Σωστά, κύριε».

Στο 58’ ο Μέλερ καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Σαμσουνσπόρ σε χέρι του Σκίνιαρ της Φενερμπαχτσέ. Κλήθηκε στο VAR και άλλαξε απόφαση μετά από τον εξής διάλογο:

VAR: «Σας προτείνω να ελέγξετε τη φάση στο γήπεδο για πιθανή ακύρωση του πέναλτι».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Εντάξει».

VAR: «Πρώτα θα σας δείξω ότι το χέρι του παίκτη βρίσκεται σε φυσική θέση».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Ναι, το είδα όταν άνοιξε, ναι».

VAR: «Στη συνέχεια θα σας δείξω ότι η μπάλα, που εξοστρακίστηκε απρόσμενα από τον αντίπαλο, χτύπησε στο χέρι του».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Εντάξει, ναι, δείξε τη φάση, δείξε τη φάση».

VAR: «Στην πρώτη αυτή γωνία μπορείτε να δείτε ότι το χέρι του βρίσκεται σε φυσική θέση».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Ναι, το είδα, το χέρι είναι φυσιολογικό, ναι».

VAR: «Τώρα, η μπάλα που έρχεται από τον αντίπαλο…»

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Ναι, σταμάτα. Εντάξει, είδα ότι χτύπησε στο χέρι του αφού πρώτα εξοστρακίστηκε. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να αγγίζει το χέρι του την τελευταία στιγμή».

VAR: «Ακριβώς. Δεν υπάρχει επιπλέον κίνηση του χεριού. Το χέρι βρίσκεται σε φυσική θέση».

Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ: «Εντάξει, ναι, ακυρώνω το πέναλτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερη ρίψη διαιτητή, σωστά».

VAR: «Σωστά, κύριε».