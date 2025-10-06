Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Μπερδέματα για τον ΟΦΗ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ λόγω οφειλής στον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Θανάση Παπάζογλου. Επίσης, θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών.

Πρόκειται για απόφαση που αναγνωρίζει την αθλητική διαδοχή. Εννοούμε την αλλαγή ΑΦΜ των ΠΑΕ λόγω υπέρογκων χρεών. Πιο συγκεκριμένα, επ’ αυτού η απόφαση αναφέρει: «Αναγνωρίζει, κατά πλειοψηφία, την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ της παλαιάς, υπό εκκαθάριση τελούσας, αρχικής οφειλέτριας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ» και της καθής η αίτηση νέας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στο 50% των αμυνών αγωνιστικών οφειλών της αρχικής οφειλέτριας ΠΑΕ προς τον αιτούντα».

Αναλυτικά η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ:

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων, την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΠΟ 24434/13-11-2024 αίτηση.

Δέχεται κατά πλειοψηφία την αίτηση.

Αναγνωρίζει, κατά πλειοψηφία, την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ της παλαιάς, υπό εκκαθάριση τελούσας, αρχικής οφειλέτριας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ» και της καθής η αίτηση νέας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στο 50% των αμυνών αγωνιστικών οφειλών της αρχικής οφειλέτριας ΠΑΕ προς τον αιτούντα.

Δέχεται αυτήν κατά πλειοψηφία, ως προς το μέρος που αφορά στα αιτήματα περί επιβολής και ενεργοποίησης σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε., των προβλεπομένων κατά το άρθρο 25 ΚΙΜΠ ποινών, έως την πλήρη εξόφληση του εκ ποσοστού 50% ποσού της τελεσίδικως, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 285/2015 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ, επιδικασθείσας χρηματικής απαίτησης του αιτούντος και περί εκτέλεσης της άνω απόφασης.

Διατάσσει την επιστροφή της αξίας του παραβόλου εκ ποσού τριακοσίων (300) ευρώ στον αιτούντα και την εισαγωγή στο Ταμείο της ΕΠΟ ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τέλη λειτουργίας, που προκαταβλήθηκαν από τον αιτούντα δυνάμει του με αριθμό 20/13-11-2024 παραβόλου της ΕΠΟ.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΦΗ 1925», την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα για κάθε επίσημο αγώνα της. αγώνων του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί εις βάρος της άνω καθής ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, την ως άνω ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της επίδοσης της παρούσας.

Καταδικάζει την καθ’ ής στην πληρωμή των συνολικών εξόδων της διαιτητικής διαδικασίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ, επιμεριζόμενο σε ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ καταβληθέν στο αιτούντα ως νικήσαντα διάδικο και σε ποσό εκατό (100,00) ευρώ καταβληθέν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

Εντέλλεται η Γραμματέας του Δικαστηρίου για την άμεση γνωστοποίηση του διατακτικού της παρούσας αποφάσεως προς τα διάδικα μέρη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23/09/2025 στα γραφεία της ΕΠΟ στην Αθήνα (Πάρκο Γουδή), χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και δημοσιεύθηκε στις 06/10/2025.