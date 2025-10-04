Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες του ΟΦΗ, του Πανσερραϊκού και του Βόλου (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στην Super League μετά τα τρία παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (4/10).
Ο Βόλος επικράτησε με επιβλητική εμφάνιση με 5-2 εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.
Έτσι η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 5η θέση, με 9 βαθμούς, ενώ οι «βυσσινί» έμειναν στη 13η θέση με 4 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά, ενώ ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο (2-1) κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα.
Από τις αναμετρήσεις της Κυριακής ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα με τη σέντρα να έχει ορισθεί στις 20:30. Επίσης η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στις 18:00, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητος στις 21:30 που είναι και το παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- Πανσερραϊκός – Αστέρας 2-1
- ΟΦΗ – Άρης 3-0
- ΑΕΛ – Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- 18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
- 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Η βαθμολογία της Super League
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
- 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός
- 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
- 16:00 Αστέρας – Κηφισιά
- 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός
- 19:30 Άρης – Παναθηναϊκός
- 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
