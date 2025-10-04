Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες του ΟΦΗ, του Πανσερραϊκού και του Βόλου (pic)

Ο Βόλος επικράτησε με επιβλητική εμφάνιση με 5-2 εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Έτσι η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 5η θέση, με 9 βαθμούς, ενώ οι «βυσσινί» έμειναν στη 13η θέση με 4 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά, ενώ ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο (2-1) κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα.

Από τις αναμετρήσεις της Κυριακής ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα με τη σέντρα να έχει ορισθεί στις 20:30. Επίσης η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στις 18:00, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητος στις 21:30 που είναι και το παιχνίδι που κλείνει το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Αστέρας 2 -1

ΟΦΗ – Άρης 3 -0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη (7η) αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου