Στον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τις ρουμανικές αρχές.

Ο 72χρονος είχε καταδικαστεί σε δέκα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης για υποθέσεις διαφθοράς.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το voria.gr, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του στη Ρουμανία και έκανε μάλιστα λόγο για πολιτική δίωξη. Μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο, ο πρώην δήμαρχος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου, την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή που, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Είχε συλληφθεί στο παρελθόν στη Γλυφάδα

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σορίν Οπρέσκου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ελληνικές Αρχές.

Τον Μάιο του 2022 είχε συλληφθεί στην Αθήνα, αλλά τότε η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση έκδοσής του στη Ρουμανία.

Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε σε λόγους υγείας, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η κατάστασή του δεν του επέτρεπε να παραμείνει έγκλειστος σε φυλακή, ενώ έθεσαν και θέμα επαρκών εγγυήσεων για τις συνθήκες κράτησης στη Ρουμανία.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Μαΐου 2022, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και έκτοτε παρέμεινε στην Ελλάδα, αποφεύγοντας την επιστροφή του στη χώρα του και την έκτιση της ποινής του.