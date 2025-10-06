Πιάνουν τα χέρια… της Gen Z; – Ποια γενιά το «έχει» καλύτερα;

Πιάνουν τα χέρια… της Gen Z; Πόσο το έχουν οι γενιές με τις κατασκευές; Ποια γενιά το κάνει καλύτερα;

Μια νέα μελέτη από την Nationwide αποκαλύπτει ότι ενώ οι νεότερες γενιές μπορεί να μην έχουν τις παραδοσιακές δεξιότητες, είναι πιο πιθανό από τις παλαιότερες γενιές να ολοκληρώσουν τις εργασίες που ξεκινούν.

Gen Z και Boomers

Με βάση μια δημοσκόπηση σε πάνω από 2.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 9% της Gen Z έχει εξαερώσει ποτέ ένα καλοριφέρ, σε σύγκριση με το 53% των Baby Boomers, ωστόσο η Gen Z συνήθως ολοκληρώνει τις εργασίες DIY εντός τριών έως τεσσάρων μηνών, έναντι 11 μηνών για τους Boomers.

Παρά το γεγονός ότι το ένα τρίτο των Βρετανών πιστεύει ότι η τεχνογνωσία στις κατασκευές DIY χάνεται, η Γενιά Z και οι Millennials δείχνουν ισχυρή δέσμευση στην ολοκλήρωση εργασιών. Ωστόσο, ξοδεύουν περισσότερα στη διαδικασία: Οι Millennials ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1.123 λίρες ετησίως για DIY, ενώ η Γενιά Z ξοδεύει 1.014 λίρες, σημαντικά υψηλότερες από τους Boomers, στις 444 λίρες.

Οι πιο συνηθισμένες εργασίες σε όλες τις γενιές περιλαμβάνουν το κρέμασμα εικόνων, το βάψιμο τοίχων και τη συναρμολόγηση επίπλων σε επίπεδη επιφάνεια. Το YouTube παραμένει η πιο χρησιμοποιούμενη πηγή καθοδήγησης, αν και η Γενιά Ζ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο TikTok, και οι Millennials στρέφονται επίσης στο Facebook και το Instagram.

Ο επικεφαλής προϊόντων στεγαστικών δανείων της Nationwide, Carlo Pileggi, σημείωσε: «Ξεχάστε τα σκονισμένα εγχειρίδια… οι σημερινές οδηγίες προέρχονται από hacks στο TikTok και tutorials στο YouTube». Ενώ οι δεξιότητες μπορεί να εξελίσσονται, η επιθυμία για τη δημιουργία ενός σπιτιού σαφώς παραμένει.