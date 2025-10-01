Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Η φήμη της Gen Z ότι ταράζει τα νερά στον εργασιακό χώρο και αντιδρά με ψυχρότητα στους ανώτερούς τηους, φαίνεται ότι επηρεάζεται από μία νέα μελέτη που υποστηρίζει ότι δεν είναι τόσο δυναμική γενιά όσο θα ήθελε να πιστεύουμε.

Η μελέτη του Resume Templates αποκάλυψε ότι το 77% των ατόμων Gen Z που αναζητούν δουλειά, φέρνουν μαζί τους γονείς τους στις συνεντεύξεις, επιτρέποντάς τους μάλιστα να διαπραγματεύονται μισθούς, αλλά ακόμα και να παρεμβαίνουν σε εργασιακές διαμάχες.

Τι έδειξε η μελέτη για την Gen Z

Μεταξύ αυτών που οι γονείς τους βρέθηκαν σε συνεντεύξεις, το 40% ανέφερε ότι κάθισαν σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, με το 1/3 να δηλώνει ότι οι γονείς ζήτησαν πληροφορίες ή απάντησαν σε ερωτήσεις. Περίπου το 27% διευκρίνισε ότι οι γονείς διαπραγματεύτηκαν την αμοιβή ή τα προνόμια της θέσης και μερικοί γονείς συστήθηκαν απευθείας στους υπεύθυνους προσλήψεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του HR World, των Economic Times.

Περίπου το 75% των ατόμων της Gen Z ανέφεραν κάποιο γονέα τους ως επαγγελματική παραπομπή, 64% έβαλαν τους γονείς τους να κάνουν αίτηση για δουλειά εκ μέρους τους, 54% προέτρεψαν τους γονείς τους να επικοινωνήσουν με email με τους αρμόδιους προσλήψεων, το 48% παραδέχτηκε ότι οι γονείς τους ολοκλήρωσαν δοκιμαστικές εργασίες που τους δόθηκαν πριν τη συνέντευξη και το 41% άφησε έναν από τους γονείς του να κάνει την πρώτη επικοινωνία με το τμήμα HR.

Τι λένε οι επικεφαλής τμημάτων HR

Ο Αρούν Μάνι, αντιπρόεδρος και CHRO στο Ideassion Technology Solutions, ότι αυτή η τάση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά ανησυχητική. Δεν αποτελεί νέο οι οικογένειες να παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά τους, αλλά το να έχουν άμεση παρέμβαση σε συνεντεύξεις ή να διαπραγματεύονται μία εργασιακή συμφωνία, προκαλεί σκεπτικισμό, αναφέρει ο Αρούν.

Ο υποψήφιος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με υπονόμευση της αυτονομίας και της αυτοπειθαρχίας που αναμένεται.

Όπως υποστήριξε μάρτυρας τέτοιων καταστάσεων έχει υπάρξει και ο ίδιος, καθώς και συνάδελφοί του. Ανέφερε ότι έχει τύχει να λάβει email και κλήσεις από γονείς που προσπαθούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας.

Αυτό αποτελεί, εκτός από ανησυχητικό και κάτι θετικό, καθώς είναι δείγμα της μεγάλης υποστήριξης που λαμβάνει η Gen Z στην αναζήτηση εργασίας από οικογενειακά μέλη. Τονίζει, ωστόσο, ότι ο υποψήφιος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με υπονόμευση της αυτονομίας και της αυτοπειθαρχίας που αναμένεται από τους εργοδότες στον χώρο εργασίας.

Οι επικεφαλής αναζητούν άτομα ικανά να αναλάβουν ευθύνες

Σύμφωνα με τον Αρούν οι εργοδότες αναζητούν υποψήφιους που έχουν συγκεκριμένες ικανότητες, όπως η αντοχή, η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη ευθυνών, πράγματα που δυνητικά δεν θα υπάρχουν όταν οι γονείς τους παρεμβαίνουν στην εργασιακή ζωή τους.

Ο Αρούν συμβουλεύει τους συναδέλφους του όταν έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις να φροντίζουν να έχουν επαγγελματισμό και να μην αφήνουν τον γονέα να εμπλακεί.

«Παρότι η οικογένεια και άλλοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι σημαντικοί, η επαγγελματική ωριμότητα προέρχεται από την αντιμετώπιση προκλήσεων σε ατομικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να τεθούν γρήγορα όρια και να απομακρυνθεί ο γονέας από μία συνέντευξη, εξηγώντας του ότι η συζήτηση αφορά μόνο τον υποψήφιο και κανέναν άλλον», αναφέρει.

Όπως τονίζει, οι υποψήφιοι είναι οι μόνοι που πρέπει να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, ενώ σε αντίθεση περίπτωση μπορεί αυτό να αποτελεί δείγμα ότι δεν είναι το ιδανικό άτομο για την εργασιακή ευκαιρία.

Το άγχος παράγοντας στη νέα τάση;

Όπως αναφέρει ο Δρ Σ. Νάγκα Σίντχαρθ, Διευθύνων Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στην e6data, όλο αυτό μπορεί να οφείλεται στο άγχος, είτε του παιδιού, είτε του γονέα, ή και των δύο.

Ο υποψήφιος θα λάβει την προσφορά, θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα επιστρέψει για διαπραγμάτευση.

Χαρακτηριστικά τονίζει ότι σε πολλές εταιρείες οι υποψήφιοι περνάνε από έλεγχο για να παρατηρηθεί αν θα κάνουν κάποιο λάθος, με αποτέλεσμα τα άτομα της Gen Z να νιώθουν καλύτερα να έχουν μαζί τους κάποιο γονέα.

Παρότι η εταιρεία επικοινωνεί μόνο με τον εργαζόμενο, στην πραγματικότητα ο υποψήφιος θα λάβει την προσφορά, θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα επιστρέψει για διαπραγμάτευση.

Έτσι γίνεται ξεκάθαρο ότι η οικογένεια πάντα είχε εμπλοκή, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι διακριτό, αναφέρει το HR World.

Δεν είναι αρνητικό οι γονείς να νιώσουν ασφάλεια

Για τον Σίντχαρθ το να λάβουν οι γονείς μία επιβεβαίωση ότι όλα είναι καλά και ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή, δεν είναι κάτι μεμπτό.

«Προτείνω να τους καλωσορίζουμε και να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα».

Εφόσον μερικοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια να πείσουν την οικογένειά τους, γιατί όχι;

Όταν ο Σίντχαρθ έκανε πρόσληψη μίας εργαζόμενης, τη ρώτησε ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην οικογένειά της και εκείνη του απάντησε ο πατέρας της. Τότε ο Σίντχαρθ ζήτησε να μιλήσει με αυτόν, να τον διαβεβαιώσει ότι είναι ένα ασφαλές μέρος για να δουλέψει η κόρη του, ρωτώντας τι θεωρούσε ότι θα ταίριαζε σε εκείνη και τι όχι.

Όπως τόνισε, εφόσον μερικοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια να πείσουν την οικογένειά τους, γιατί όχι; Ίσως να είναι κάτι που θα οδηγήσει στην επιτυχία του υποψήφιου.