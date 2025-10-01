newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 12:59

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Η φήμη της Gen Z ότι ταράζει τα νερά στον εργασιακό χώρο και αντιδρά με ψυχρότητα στους ανώτερούς τηους, φαίνεται ότι επηρεάζεται από μία νέα μελέτη που υποστηρίζει ότι δεν είναι τόσο δυναμική γενιά όσο θα ήθελε να πιστεύουμε.

Η μελέτη του Resume Templates αποκάλυψε ότι το 77% των ατόμων Gen Z που αναζητούν δουλειά, φέρνουν μαζί τους γονείς τους στις συνεντεύξεις, επιτρέποντάς τους μάλιστα να διαπραγματεύονται μισθούς, αλλά ακόμα και να παρεμβαίνουν σε εργασιακές διαμάχες.

Τι έδειξε η μελέτη για την Gen Z

Μεταξύ αυτών που οι γονείς τους βρέθηκαν σε συνεντεύξεις, το 40% ανέφερε ότι κάθισαν σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, με το 1/3 να δηλώνει ότι οι γονείς ζήτησαν πληροφορίες ή απάντησαν σε ερωτήσεις. Περίπου το 27% διευκρίνισε ότι οι γονείς διαπραγματεύτηκαν την αμοιβή ή τα προνόμια της θέσης και μερικοί γονείς συστήθηκαν απευθείας στους υπεύθυνους προσλήψεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του HR World, των Economic Times.

Περίπου το 75% των ατόμων της Gen Z ανέφεραν κάποιο γονέα τους ως επαγγελματική παραπομπή, 64% έβαλαν τους γονείς τους να κάνουν αίτηση για δουλειά εκ μέρους τους, 54% προέτρεψαν τους γονείς τους να επικοινωνήσουν με email με τους αρμόδιους προσλήψεων, το 48% παραδέχτηκε ότι οι γονείς τους ολοκλήρωσαν δοκιμαστικές εργασίες που τους δόθηκαν πριν τη συνέντευξη και το 41% άφησε έναν από τους γονείς του να κάνει την πρώτη επικοινωνία με το τμήμα HR.

Τι λένε οι επικεφαλής τμημάτων HR

Ο Αρούν Μάνι, αντιπρόεδρος και CHRO στο Ideassion Technology Solutions, ότι αυτή η τάση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά ανησυχητική. Δεν αποτελεί νέο οι οικογένειες να παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά τους, αλλά το να έχουν άμεση παρέμβαση σε συνεντεύξεις ή να διαπραγματεύονται μία εργασιακή συμφωνία, προκαλεί σκεπτικισμό, αναφέρει ο Αρούν.

Ο υποψήφιος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με υπονόμευση της αυτονομίας και της αυτοπειθαρχίας που αναμένεται.

Όπως υποστήριξε μάρτυρας τέτοιων καταστάσεων έχει υπάρξει και ο ίδιος, καθώς και συνάδελφοί του. Ανέφερε ότι έχει τύχει να λάβει email και κλήσεις από γονείς που προσπαθούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας.

Αυτό αποτελεί, εκτός από ανησυχητικό και κάτι θετικό, καθώς είναι δείγμα της μεγάλης υποστήριξης που λαμβάνει η Gen Z στην αναζήτηση εργασίας από οικογενειακά μέλη. Τονίζει, ωστόσο, ότι ο υποψήφιος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με υπονόμευση της αυτονομίας και της αυτοπειθαρχίας που αναμένεται από τους εργοδότες στον χώρο εργασίας.

Οι επικεφαλής αναζητούν άτομα ικανά να αναλάβουν ευθύνες

Σύμφωνα με τον Αρούν οι εργοδότες αναζητούν υποψήφιους που έχουν συγκεκριμένες ικανότητες, όπως η αντοχή, η λήψη αποφάσεων και η ανάληψη ευθυνών, πράγματα που δυνητικά δεν θα υπάρχουν όταν οι γονείς τους παρεμβαίνουν στην εργασιακή ζωή τους.

Ο Αρούν συμβουλεύει τους συναδέλφους του όταν έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις να φροντίζουν να έχουν επαγγελματισμό και να μην αφήνουν τον γονέα να εμπλακεί.

«Παρότι η οικογένεια και άλλοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι σημαντικοί, η επαγγελματική ωριμότητα προέρχεται από την αντιμετώπιση προκλήσεων σε ατομικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να τεθούν γρήγορα όρια και να απομακρυνθεί ο γονέας από μία συνέντευξη, εξηγώντας του ότι η συζήτηση αφορά μόνο τον υποψήφιο και κανέναν άλλον», αναφέρει.

Όπως τονίζει, οι υποψήφιοι είναι οι μόνοι που πρέπει να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, ενώ σε αντίθεση περίπτωση μπορεί αυτό να αποτελεί δείγμα ότι δεν είναι το ιδανικό άτομο για την εργασιακή ευκαιρία.

Το άγχος παράγοντας στη νέα τάση;

Όπως αναφέρει ο Δρ Σ. Νάγκα Σίντχαρθ, Διευθύνων Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στην e6data, όλο αυτό μπορεί να οφείλεται στο άγχος, είτε του παιδιού, είτε του γονέα, ή και των δύο.

Ο υποψήφιος θα λάβει την προσφορά, θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα επιστρέψει για διαπραγμάτευση.

Χαρακτηριστικά τονίζει ότι σε πολλές εταιρείες οι υποψήφιοι περνάνε από έλεγχο για να παρατηρηθεί αν θα κάνουν κάποιο λάθος, με αποτέλεσμα τα άτομα της Gen Z να νιώθουν καλύτερα να έχουν μαζί τους κάποιο γονέα.

Παρότι η εταιρεία επικοινωνεί μόνο με τον εργαζόμενο, στην πραγματικότητα ο υποψήφιος θα λάβει την προσφορά, θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα επιστρέψει για διαπραγμάτευση.

Έτσι γίνεται ξεκάθαρο ότι η οικογένεια πάντα είχε εμπλοκή, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι διακριτό, αναφέρει το HR World.

Δεν είναι αρνητικό οι γονείς να νιώσουν ασφάλεια

Για τον Σίντχαρθ το να λάβουν οι γονείς μία επιβεβαίωση ότι όλα είναι καλά και ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή, δεν είναι κάτι μεμπτό.

«Προτείνω να τους καλωσορίζουμε και να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα».

Εφόσον μερικοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια να πείσουν την οικογένειά τους, γιατί όχι;

Όταν ο Σίντχαρθ έκανε πρόσληψη μίας εργαζόμενης, τη ρώτησε ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην οικογένειά της και εκείνη του απάντησε ο πατέρας της. Τότε ο Σίντχαρθ ζήτησε να μιλήσει με αυτόν, να τον διαβεβαιώσει ότι είναι ένα ασφαλές μέρος για να δουλέψει η κόρη του, ρωτώντας τι θεωρούσε ότι θα ταίριαζε σε εκείνη και τι όχι.

Όπως τόνισε, εφόσον μερικοί άνθρωποι θέλουν βοήθεια να πείσουν την οικογένειά τους, γιατί όχι; Ίσως να είναι κάτι που θα οδηγήσει στην επιτυχία του υποψήφιου.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

inWellness
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

