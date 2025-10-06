magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Το σπάνιο μονόλεπτο που μπορεί να πουληθεί έως 50.000 ευρώ
Το σπάνιο μονόλεπτο που μπορεί να πουληθεί έως 50.000 ευρώ

Γιατί αυτό το μονόλεπτο είναι τόσο ξεχωριστό;

Κατά καιρούς έχουμε γίνει αποδέκτες ειδήσεων για αρκετά κέρματα τα οποία έχουν αποκτήσει συλλεκτική αξία και πωλούνται προς πολλά χρήματα.

Τώρα βλέπουμε να έχει ανέβει η αξία ενός συγκεκριμένου κέρματος 1 λεπτού, που σχεδιάστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Rolf Lederbogen, ο οποίος πέθανε το 2012.

Το σπάνιο μονόλεπτο

Το μονόλεπτο μπορεί να φτάσει αξία έως και 50.000 ευρώ σε δημοπρασίες.

Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό; Το νόμισμα ξεχωρίζει λόγω της πίσω όψης του, όπου απεικονίζεται ένα φύλλο βελανιδιάς με δύο βελανίδια, περιτριγυρισμένο από τα αστέρια της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, έχει διαφορετικό χρώμα σε σχέση με τα υπόλοιπα κέρματα του 1 σεντ στην ευρωζώνη, καθώς κατασκευάστηκε από διαφορετικό είδος χάλυβα.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημοπρασίες, όπως το eBay, αυτά τα σπάνια κέρματα μπορούν να φτάσουν έως και 45.000 ευρώ, καθιστώντας τα ιδιαίτερα πολύτιμα για όσους γνωρίζουν την αξία τους.

Η σπανιότητά τους και η διαφορά στο σχέδιο και στο υλικό κατασκευής τα καθιστούν μοναδικά στην αγορά συλλεκτικών νομισμάτων.

@coleccionhf Moneda 1 céntimo DE EURO Parte 2/@ColecciónHF Alemania 2002 #monedasdecoleccion #monedasvaliosas #business #amazon #fyp ♬ My Heart Will Go On (Love Theme from «Titanic») – Céline Dion

Η έλλειψη αυτών των νομισμάτων έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς πολλοί πολίτες τα αγνόησαν και τα χρησιμοποίησαν ως κανονικά κέρματα.

Εάν πιστεύετε ότι το έχετε συμβουλευτείτε έναν νομισματικό εμπειρογνώμονα για να επαληθεύσετε το κατά πόσο είναι γνήσιο.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα [Βίντεο]
"To make a point" 01.10.25

Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της Περιφέρειας ως... επιχείρημα

Η μητέρα μαθήτριας έμεινε με το μαγιό σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειάς της για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική των αποδυτηρίων.

Σύνταξη
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε
Ουπς 30.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Ένα AI βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σε ένα ψεύτικο Fox News και να υπόσχεται στους Αμερικανούς κάτι σαν την αιώνια ζωή, ανέβασε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από 12 ώρες το κατέβασε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν
Αρχίσαμε 29.09.25

Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
