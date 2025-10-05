Μεγάλο διπλό η Ρόμα του Τσιμίκα στη Φλωρεντία – «Τεσσάρα» η Μπολόνια στην Πίζα (vid)

Ξεκούραστο απόγευμα για την Μπολόνια, η οποία επικράτησε με 4-0 κόντρα στην Πίζα για την 6η αγωνιστική της Serie A. Νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Φιορεντίνα έκανε η Ρόμα, καθώς οι «τζιαλορόσι» νίκησαν με 2-1 τους «βιόλα» και τους «βύθισαν» κι άλλο στη βαθμολογία, αφού έχουν μόνο τρεις βαθμούς.

Την ίδια ώρα η ομάδα του Κώστα Τσιμίκα έφτασε τους 15 βαθμούς και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία καθώς τα παιχνίδια της Νάπολι και της Μίλαν (εκτός έδρας ντέρμπι με τη Γιουβέντους) εκκρεμούν.

Το πρώτο ημίχρονο στο Μπολόνια- Πίζα ολοκληρώθηκε με πανδαισία από γκολ, με τους γηπεδούχους να έχουν ήδη πετύχει τριάρα κόντρα στους φιλοξενούμενους. Ο Ορσολίνι έκανε το 1-0 στο 24΄, ενώ στο 38′ άνοιξε λογαριασμό και ο Μόρο στο ματς μέσα από μία απίθανη εκτέλεση φάουλ για το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα για το πρώτο μέρος ήρθε με δεύτερο τέρμα του Ορσολίνι στο 40′.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Μπολόνια είχε επιβάλλει ήδη το ρυθμό του αγώνα και ο Όντγκααρντ «έγραψε» το τελικό 4-0 στο 53′ με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται δίχως γκολ για τους φιλοξενούμενους.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Σκορούπσκι, Καμπιάγκι (56’ Ρόου), Όντγκααρντ (56’ Φαμπιάν), Ορσολίνι (46’ Μπερναρντέσκι), Ζορτέα, Μόρο (73’ Πόμπεγκα), Νταλινγκά (75’ Ντομίνγκεθ), Φρόιλερ, Χέγκεμ, Λουκουμί, Μιράνδα.

ΠΙΖΑ: Σέμπερ, Καράτσιολο, Μπονφάντι (46’ Μάιστερ), Λερίς (77’ Καλαμπρέζι), Κανεστρέλι, Τουρέ, Μαρίν, Ακινσανμίρο, Βουράλ, (63’ Κουαδράδο) Τραμόνι (46’ Aνγκόρι), Ενζολά (77’ Μπουφόν).

Άλωσε την έδρα της Φιορεντίνα η Ρόμα

Παρόλο που η Φιορεντίνα προηγήθηκε στην αρχή της αναμέτρησης από γκολ του Κεν στο 14′, η Ρόμα αντέδρασε και ισοφάρισε στο 22′ με σουτ του Σουλέ, έξω από την περιοχή, ο οποίος πέτυχε το 1-1.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα, ο Κρισταντέ «έκτελεσε» την επικείμενη αντίπαλο της ΑΕΚ και έβαλε τη Ρόμα μπροστά, με κεφαλιά, κάνοντας το 2-1 στο 30′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φιορεντίνα έψαξε το γκολ με κάποιες χαμένες ευκαιρίες στο 69′ και το 74′ από δοκάρια του Πίκολι, ωστόσο ο ίδιος δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και διαμορφώθηκε το τελικό 2-1.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεκίνησε και πάλι βασικός, για να γίνει αλλαγή στο 68′ από τον Ρενς.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ρανιέρι, Ντοντό (81’ Φορτίνι), Φατσίνι (67’ Εντούρ), Γκόζενς, Γκούντμουντσον (46’ Πίκολι), Μαντραγκόρα, Πάμπλο Μαρί, Νικολούσι, Πόνγκρατσιτς, Κεν.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Γουέσλι (81’ Ζιολκόφσκι), Τσιμίκας (68’ Ρενς), Εντικά, Μαντσίνι, Τσελίκ, Κριστάντε, Κονέ, Μπαλντάντσι (59’ Πελεγκρίνι), Σουλέ (81’ Ελ Αϊναουί), Ντόβμπικ (59’ Ντιμπάλα).



Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71′ Πιναμόντι)

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38′ Σοτίλ)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24′, 40′ Κανσελιέρι, 90′ + 13′ πεν. Κατάλντι – 16′ Σιμεόνε, 73′ Άνταμς, 90’+3′ Κοκό)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6′ Μαρτίνες, 38′ Μπόνι, 55′ Ντιμάρκο, 57′ Μπαρέλα – 87′ Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1

(6′ Σάμαρτζιτς – 19′ Περόνε)

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

(58′ Καμπασέλε – 25′ Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0

(24′ Καμπάνι, 38′ Μόρο, 40′ Ορσολίνι, 53′ Όντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

(14′ Κεν – 22′ Σουλέ, 30′ Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

Η βαθμολογία στη Seria A

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45