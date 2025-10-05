science
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
science

ΑΙ: Καλή, αλλά όχι για ενημέρωση
05 Οκτωβρίου 2025

ΑΙ: Καλή, αλλά όχι για ενημέρωση

Λίγοι Αμερικανοί εμπιστεύονται τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρά την εκρηκτική ανάπτυξη των chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, η χρήση τους ως πηγή ενημέρωσης παραμένει περιορισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, μόλις το 2% των Αμερικανών ενηλίκων δηλώνει ότι συχνά αντλεί ειδήσεις μέσω chatbots, ενώ το 7% αναφέρει ότι το κάνει περιστασιακά. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελούν βασικό κανάλι διάδοσης ειδήσεων.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά τις νέες μορφές κατανάλωσης ενημέρωσης. Παρότι το ποσοστό των ενηλίκων που έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT έχει φτάσει το 34% – σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2023 – η αξιοποίησή του για την καθημερινή ενημέρωση παραμένει «εξειδικευμένη» πρακτική και δεν έχει αγγίξει το επίπεδο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ή των κοινωνικών δικτύων. Αυτό εγείρει ερωτήματα γύρω από την αξιοπιστία, την ακρίβεια και κυρίως την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες απέναντι σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η χαμηλή χρήση των chatbots ως πηγής ειδήσεων μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Από τη μια πλευρά, το κοινό φαίνεται να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που προσφέρουν αυτά τα εργαλεία, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παραπληροφόρησης ή «ψευδών απαντήσεων». Από την άλλη, η ενημέρωση θεωρείται ακόμη πεδίο όπου τα παραδοσιακά ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα κυριαρχούν, καθώς προσφέρουν ταχύτητα, πολυφωνία και, σε μεγάλο βαθμό, προσωπική «οικειότητα» με τους δημοσιογράφους ή τους σχολιαστές.

Πιθανή η αλλαγή

Ωστόσο, η αυξημένη διάδοση των chatbots και η ταχεία βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν ότι η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Καθώς περισσότερα άτομα εξοικειώνονται με τη χρήση των εργαλείων αυτών, είναι πιθανό να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη τους ως πηγή πληροφόρησης. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των chatbots σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς ή σε ενημερωτικές πλατφόρμες μπορεί να προσφέρει έναν συνδυασμό ανθρώπινης εποπτείας και τεχνολογικής υποστήριξης που θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους.

Προς το παρόν, πάντως, η έρευνα του Pew δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί παραμένουν συγκρατημένοι. Το ChatGPT και τα υπόλοιπα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται μεν όλο και περισσότερο, αλλά όχι κυρίως για ενημέρωση. Η πρόκληση για το μέλλον είναι αν αυτά τα εργαλεία θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της εμπιστοσύνης και να εδραιωθούν ως αξιόπιστες πηγές ειδήσεων ή αν θα παραμείνουν βοηθητικά μέσα για άλλες χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που ανακύπτει είναι κρίσιμο: θα εμπιστευθεί ποτέ το ευρύ κοινό την τεχνητή νοημοσύνη για την καθημερινή του ενημέρωση ή θα συνεχίσει να στρέφεται στα παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα;

Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
Stream science
AI+Kαιρός = Love
04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κ

Σύνταξη
