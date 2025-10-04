Ποδηλασία: Ο σταρ των social media Φοντενουά έσπασε το ρεκόρ ανάβασης στον Πύργο του Άιφελ

Ο ποδηλάτης και διάσημος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ολεριέν Φοντενουά, έγινε ο ταχύτερος αθλητής που ανέβηκε ποτέ στον δεύτερο όροφο του Πύργου του Άιφελ στη Γαλλία με ποδήλατο παντός εδάφους, ανακοίνωσε (3/10) ο φορέας εκμετάλλευσης του μνημείου.

Ο Φοντενουά ανέβηκε (2/10) 686 σκαλιά του μνημείου για να φτάσει στην πλατφόρμα του δεύτερου ορόφου, την τελευταία προσβάσιμη από σκάλες, σε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η «Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel».

Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν επτά λεπτά. Για να διεκδικήσει τον τίτλο, τα πόδια του Φοντενουά δεν επιτρεπόταν να αγγίξουν το έδαφος.

Τι δήλωσε ο Φοντενουά

«Δεν περίμενα να αφιερώσω τόσο λίγο χρόνο», είπε μετά το κατόρθωμα. Ο Πύργος του Άιφελ «είναι πραγματικά ένα σύμβολο, είναι πραγματικά το μνημείο στο οποίο ήθελα να ανέβω», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο του έργου του «The Climb» (η ανάβαση), ο Φοντενουά ανέβηκε με ποδήλατο το 2021 στην κορυφή του Πύργου Trinity ύψους 140 μέτρων, επίσης στο Παρίσι, και φέτος ανέβηκε στον Πύργο της Τηλεόρασης του Ταλίν στην Εσθονία.