magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
Culture Live 04 Οκτωβρίου 2025 | 23:08

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Ο Κρις Σαράντον αναπολεί την θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ – πέντε δεκαετίες μετά από την κυκλοφορία της.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian, ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του Λέον Σέρμερ στην ταινία του 1975, η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Αμερικανού ληστή Τζον Γουόιτοβιτς.

Τσίρκο

Τρία χρόνια πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, κατά τη διάρκεια μιας αποπνικτικά ζεστής ημέρας του 1972, ο βετεράνος του Βιετνάμ ονόματι Γουόιτοβιτς και ένας φίλος του λήστεψαν μια τράπεζα στο Μπρούκλιν, η οποία κατέληξε σε ομηρία, με σκοπό να πληρώσουν την εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου της τρανς συντρόφου του, Ελίζαμπεθ Ίντεν -η οποία ενέπνευσε τον ρόλο που υποδύεται ο Σαράντον-, η οποία είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική μετά από αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας.

Και, ακόμη και πριν από την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων, η 14ωρη ομηρία μετατράπηκε σε ένα τσίρκο με αστυνομία, τηλεοπτικές κάμερες, δημοσιογράφους και αδιάκριτους.

«Η ληστεία έπρεπε να διαρκέσει 10 λεπτά. 4 ώρες μετά, η τράπεζα ήταν σαν θέαμα τσίρκου. 8 ώρες μετά, ήταν το πιο καυτό πράγμα για την ζωντανή τηλεόραση. 12 ώρες μετά, όλα ήταν ιστορία. Και είναι όλα αληθινά», ανέφερε η αφίσα της ταινίας του Λουμέτ – μια μυθοπλαστική εκδοχή των γεγονότων, η οποία ήταν υποψήφια για έξι Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, Α’ ανδρικού ρόλου για τον Αλ Πατσίνο και β’ ανδρικού ρόλου για τον Κρις Σαράντον.

«Φοράω με υπερηφάνεια το βραχιολάκι Pride»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που ανέλαβε, ο Σάραντον παραδέχτηκε ότι σήμερα δεν θα μπορούσε (δικαίως) να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας από το Κουίνς της Νέας Υόρκης που παλεύει να ανταπεξέλθει οικονομικά σε μια πολυπόθητη εγχείρηση.

«Θα έπρεπε να είναι κάποιος που να ταιριάζει περισσότερο με τον χαρακτήρα», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, καταδίκασε επίσης το γεγονός ότι τα αυτονόητα δικαιώματα των τρανς ατόμων έχουν γίνει θέμα πολιτικής συζήτησης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη στάση απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα «παρωδία».

«Φοράω με υπερηφάνεια το βραχιολάκι Pride», υποστήριξε.

«Ένιωθα σαν γυναίκα παγιδευμένη στο σώμα ενός άνδρα»

Η ταινία «Σκυλίσια μέρα», μια από τις πρώτες του Χόλιγουντ που απεικονίζει γκέι και τρανς χαρακτήρες, δεν επικεντρώνεται σε αυτές τις ταυτότητες στην αφήγηση της ιστορίας.

«Αυτό ήταν το μαγικό. Βλέπαμε αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπινα όντα και όχι ως ένα γκέι ζευγάρι ή ως ένα τρανς άτομο», είπε. «Αυτό ήταν σίγουρα που την έκανε τόσο εντυπωσιακή για το κοινό, αλλά για εμάς το σημαντικό ήταν από πού προέρχονταν».

Οι Τσάρλι Ντάρνινγκ, Κρις Σαράντον και Τζέιμς Μπρόντερικ στην ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, ο Κρις Σαράντον προσκάλεσε τέσσερις «drag queens» — για δείπνο.

«Καθίσαμε στο πάτωμα με τις μακαρονάδες μας και συζητούσαμε. Βασικά, με ενδιέφεραν οι ιστορίες της ζωής τους», θυμάται, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την ερμηνεία του.

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, βρέθηκε να «φλερτάρει» με έναν από τους καλεσμένους του.

«Αυτό ήταν ένα πραγματικό μάθημα για τη δυναμική τόσο της σωματικής όσο και της συναισθηματικής διάστασης του τι συμβαίνει σε κάποιον όταν, όπως λέει ο χαρακτήρας μου, Λέον, στην ταινία, ‘ένιωθα σαν γυναίκα παγιδευμένη στο σώμα ενός άνδρα’», εξηγεί.

*Με πληροφορίες από: Guardian | People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο