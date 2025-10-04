Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Ο Κρις Σαράντον αναπολεί την θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ – πέντε δεκαετίες μετά από την κυκλοφορία της.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian, ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του Λέον Σέρμερ στην ταινία του 1975, η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Αμερικανού ληστή Τζον Γουόιτοβιτς.

Τσίρκο

Τρία χρόνια πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, κατά τη διάρκεια μιας αποπνικτικά ζεστής ημέρας του 1972, ο βετεράνος του Βιετνάμ ονόματι Γουόιτοβιτς και ένας φίλος του λήστεψαν μια τράπεζα στο Μπρούκλιν, η οποία κατέληξε σε ομηρία, με σκοπό να πληρώσουν την εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου της τρανς συντρόφου του, Ελίζαμπεθ Ίντεν -η οποία ενέπνευσε τον ρόλο που υποδύεται ο Σαράντον-, η οποία είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική μετά από αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας.

Και, ακόμη και πριν από την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων, η 14ωρη ομηρία μετατράπηκε σε ένα τσίρκο με αστυνομία, τηλεοπτικές κάμερες, δημοσιογράφους και αδιάκριτους.

«Η ληστεία έπρεπε να διαρκέσει 10 λεπτά. 4 ώρες μετά, η τράπεζα ήταν σαν θέαμα τσίρκου. 8 ώρες μετά, ήταν το πιο καυτό πράγμα για την ζωντανή τηλεόραση. 12 ώρες μετά, όλα ήταν ιστορία. Και είναι όλα αληθινά», ανέφερε η αφίσα της ταινίας του Λουμέτ – μια μυθοπλαστική εκδοχή των γεγονότων, η οποία ήταν υποψήφια για έξι Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, Α’ ανδρικού ρόλου για τον Αλ Πατσίνο και β’ ανδρικού ρόλου για τον Κρις Σαράντον.

«Φοράω με υπερηφάνεια το βραχιολάκι Pride»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που ανέλαβε, ο Σάραντον παραδέχτηκε ότι σήμερα δεν θα μπορούσε (δικαίως) να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας από το Κουίνς της Νέας Υόρκης που παλεύει να ανταπεξέλθει οικονομικά σε μια πολυπόθητη εγχείρηση.

«Θα έπρεπε να είναι κάποιος που να ταιριάζει περισσότερο με τον χαρακτήρα», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, καταδίκασε επίσης το γεγονός ότι τα αυτονόητα δικαιώματα των τρανς ατόμων έχουν γίνει θέμα πολιτικής συζήτησης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη στάση απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα «παρωδία».

«Φοράω με υπερηφάνεια το βραχιολάκι Pride», υποστήριξε.

«Ένιωθα σαν γυναίκα παγιδευμένη στο σώμα ενός άνδρα»

Η ταινία «Σκυλίσια μέρα», μια από τις πρώτες του Χόλιγουντ που απεικονίζει γκέι και τρανς χαρακτήρες, δεν επικεντρώνεται σε αυτές τις ταυτότητες στην αφήγηση της ιστορίας.

«Αυτό ήταν το μαγικό. Βλέπαμε αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπινα όντα και όχι ως ένα γκέι ζευγάρι ή ως ένα τρανς άτομο», είπε. «Αυτό ήταν σίγουρα που την έκανε τόσο εντυπωσιακή για το κοινό, αλλά για εμάς το σημαντικό ήταν από πού προέρχονταν».

Για να προετοιμαστεί για τον ρόλο, ο Κρις Σαράντον προσκάλεσε τέσσερις «drag queens» — για δείπνο.

«Καθίσαμε στο πάτωμα με τις μακαρονάδες μας και συζητούσαμε. Βασικά, με ενδιέφεραν οι ιστορίες της ζωής τους», θυμάται, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την ερμηνεία του.

Σε κάποιο σημείο της βραδιάς, βρέθηκε να «φλερτάρει» με έναν από τους καλεσμένους του.

«Αυτό ήταν ένα πραγματικό μάθημα για τη δυναμική τόσο της σωματικής όσο και της συναισθηματικής διάστασης του τι συμβαίνει σε κάποιον όταν, όπως λέει ο χαρακτήρας μου, Λέον, στην ταινία, ‘ένιωθα σαν γυναίκα παγιδευμένη στο σώμα ενός άνδρα’», εξηγεί.

*Με πληροφορίες από: Guardian | People