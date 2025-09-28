magazin
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Με μια καριέρα δεκαετιών που εκτείνεται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ο Αμερικανός ηθοποιός Κρις Σαράντον έχει αποκτήσει φήμη για την πολυπλοκότητα που χαρίζει σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων: από τον Λέον Σέρμερ στην «Σκυλίσια μέρα» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ έως τον Τζέρι Ντάντριτζ στην ταινία του 1985, «Νύχτα τρόμου».

Ωστόσο, η πορεία του στην έβδομη τέχνη δεν ήταν πάντοτε ομαλή.

Ο Κρις Σαράντον στην ταινία «Σκυλίσια μέρα» (1975)

«Μου προσφέρουν ένα εξωφρενικό ποσό»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική έπειτα από μια εμπειρία που είχε στο πλατό.

Αυτό συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας τρόμου «The Sentinel» του 1977, σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Μάικλ Γουίνερ, η οποία, όπως λέει ο Σαραντόν, τον οδήγησε σχεδόν στο να εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική.

«Παραλίγο να εγκαταλείψω την καριέρα μου μετά από εκείνη την ταινία», είπε.

Ο Σαράντον υποστήριξε ότι ο Βρετανός σκηνοθέτης ήταν δυσάρεστος, ακόμη και «κακός» στο κινηματογραφικό πλατό.

Και, παρόλο που ο Σαράντον συχνά γοητευόταν από ρόλους κακοποιών και αντι-ηρώων λόγω του μυστηρίου και του πάθους που τους περιτριγυρίζουν, η ταινία τελικά δεν κατάφερε να αγγίξει το κοινό.

«Ήταν μια από εκείνες τις αποφάσεις που παίρνεις όταν σκέφτεσαι: ‘Το όνομα μου είναι πάνω από τον τίτλο και μου προσφέρουν ένα εξωφρενικό ποσό’», παραδέχτηκε.

Ο Σαράντον δε μπόρεσε να αντισταθεί στην πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μάικλ Λέρμαν, παρά το αμφιλεγόμενο σενάριο. «Και τι έγινε αν, στη μέση της ταινίας, το πρόσωπό μου ραγίσει και γίνω δαίμονας; Ή ό,τι άλλο ήταν το σενάριο – το έχω ξεχάσει πια».

Το «Sentinel» είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου του 1977, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Γουίνερ, με πρωταγωνιστές τους Κρις Σαράντον, Κριστίνα Ρέινς, Άβα Γκάρντνερ, Μπέρτζες Μέρεντιθ, Νάνα Τάκερ, Σίλβια Μάιλς και Έλι Γουάλακ.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην Άλισον Πάρκερ, ένα νεαρό μοντέλο που μετακομίζει σε ένα ιστορικό κτίριο στο Μπρούκλιν, το οποίο όπως ανακαλύπτει λίγο αργότερα ανήκει στην καθολική επισκοπή και είναι μια πύλη προς την κόλαση. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1974 του Τζέφρι Κόνβιτς, ο οποίος συνέγραψε επίσης το σενάριο με τον Γουίνερ.

«Κηπουρός»

Τώρα, δεκαετίες αργότερα, ο Σάραντον φαίνεται ικανοποιημένος που απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ και στρέφει την προσοχή του σε πράγματα που τον γεμίζουν περισσότερο. Ένα από αυτά είναι το podcast του, Cooking By Heart, όπου καλεί καλεσμένους να αναλογιστούν πώς το φαγητό έχει διαμορφώσει τη ζωή τους.

«Έχω ένα όμορφο σπίτι, μπορεί να μην ζω μέσα στην χλιδή, αλλά έχω έναν τεράστιο κήπο», είπε στην εφημερίδα The Guardian. «Αυτή είναι η δουλειά μου τώρα: podcaster και κηπουρός».

Ο Σάραντον ζει σήμερα στο Κονέκτικατ με την τρίτη σύζυγό του, την ηθοποιό Τζοάννα Γκλίσον.

*Με πληροφορίες από: People | Guardian

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
