Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Με μια καριέρα δεκαετιών που εκτείνεται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ο Αμερικανός ηθοποιός Κρις Σαράντον έχει αποκτήσει φήμη για την πολυπλοκότητα που χαρίζει σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων: από τον Λέον Σέρμερ στην «Σκυλίσια μέρα» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ έως τον Τζέρι Ντάντριτζ στην ταινία του 1985, «Νύχτα τρόμου».

Ωστόσο, η πορεία του στην έβδομη τέχνη δεν ήταν πάντοτε ομαλή.

«Μου προσφέρουν ένα εξωφρενικό ποσό»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική έπειτα από μια εμπειρία που είχε στο πλατό.

Αυτό συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας τρόμου «The Sentinel» του 1977, σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Μάικλ Γουίνερ, η οποία, όπως λέει ο Σαραντόν, τον οδήγησε σχεδόν στο να εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική.

«Παραλίγο να εγκαταλείψω την καριέρα μου μετά από εκείνη την ταινία», είπε.

Ο Σαράντον υποστήριξε ότι ο Βρετανός σκηνοθέτης ήταν δυσάρεστος, ακόμη και «κακός» στο κινηματογραφικό πλατό.

Και, παρόλο που ο Σαράντον συχνά γοητευόταν από ρόλους κακοποιών και αντι-ηρώων λόγω του μυστηρίου και του πάθους που τους περιτριγυρίζουν, η ταινία τελικά δεν κατάφερε να αγγίξει το κοινό.

«Ήταν μια από εκείνες τις αποφάσεις που παίρνεις όταν σκέφτεσαι: ‘Το όνομα μου είναι πάνω από τον τίτλο και μου προσφέρουν ένα εξωφρενικό ποσό’», παραδέχτηκε.

Ο Σαράντον δε μπόρεσε να αντισταθεί στην πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μάικλ Λέρμαν, παρά το αμφιλεγόμενο σενάριο. «Και τι έγινε αν, στη μέση της ταινίας, το πρόσωπό μου ραγίσει και γίνω δαίμονας; Ή ό,τι άλλο ήταν το σενάριο – το έχω ξεχάσει πια».

Το «Sentinel» είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου του 1977, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Γουίνερ, με πρωταγωνιστές τους Κρις Σαράντον, Κριστίνα Ρέινς, Άβα Γκάρντνερ, Μπέρτζες Μέρεντιθ, Νάνα Τάκερ, Σίλβια Μάιλς και Έλι Γουάλακ.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην Άλισον Πάρκερ, ένα νεαρό μοντέλο που μετακομίζει σε ένα ιστορικό κτίριο στο Μπρούκλιν, το οποίο όπως ανακαλύπτει λίγο αργότερα ανήκει στην καθολική επισκοπή και είναι μια πύλη προς την κόλαση. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1974 του Τζέφρι Κόνβιτς, ο οποίος συνέγραψε επίσης το σενάριο με τον Γουίνερ.

«Κηπουρός»

Τώρα, δεκαετίες αργότερα, ο Σάραντον φαίνεται ικανοποιημένος που απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ και στρέφει την προσοχή του σε πράγματα που τον γεμίζουν περισσότερο. Ένα από αυτά είναι το podcast του, Cooking By Heart, όπου καλεί καλεσμένους να αναλογιστούν πώς το φαγητό έχει διαμορφώσει τη ζωή τους.

«Έχω ένα όμορφο σπίτι, μπορεί να μην ζω μέσα στην χλιδή, αλλά έχω έναν τεράστιο κήπο», είπε στην εφημερίδα The Guardian. «Αυτή είναι η δουλειά μου τώρα: podcaster και κηπουρός».

Ο Σάραντον ζει σήμερα στο Κονέκτικατ με την τρίτη σύζυγό του, την ηθοποιό Τζοάννα Γκλίσον.

*Με πληροφορίες από: People | Guardian