Άγιον Όρος: 44χρονος φέρεται να απειλούσε τη ζωή ηγούμενου μονής στα social media
Η πράξη κατά του ηγούμενου φαίνεται πως τελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο οπότε καταγγέλθηκε στις Αρχές, προκαλώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Ένας 44χρονος κατηγορείται ότι ανήρτησε σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προτρέποντας σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων κατά προσώπου. Όπως έγινε γνωστό, το πρόσωπο που φέρεται να «στοχοποίησε» ήταν ο ηγούμενος της νέας αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους.
Η πράξη φαίνεται πως τελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο οπότε καταγγέλθηκε στις Αρχές, προκαλώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Πώς εντοπίστηκε ο 44χρονος
Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Όρους οδήγησε στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, το αναγραφόμενο σχόλιο δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό που διατηρεί ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο ο 44χρονος φέρεται να προέτρεπε αναγνώστες να προβούν σε πράξεις βίας ακόμη και κατά της ζωής του συγκεκριμένου ηγούμενου.
Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος και η δικογραφία θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
