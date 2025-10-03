Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Γκολ και θέαμα στους αγώνες της 2ης αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σοκ στο ΟΑΚΑ, με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και να παίρνει τη νίκη με 2-1.

Ήττα για τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο, με τον Δικέφαλο να χάνει από την Θέλτα με 3-1.

Η Βικτόρια Πλζεν σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που είχε τρεις κόκκινες κάρτες, νίκησε εντός έδρας την Μάλμε με 3-0.

Η Βασιλεία επικράτησε της Στουτγκάρδης με 2-0.

Διπλό της Φερεντσβάρος στο Βέλγιο, με τους Ούγγρους να κερδίζουν την Γκενκ με 1-0.

Η Λιόν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σάλτσμπουργκ και επικράτησε με 2-0.

Μεγάλη εμφάνιση και νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-1.

Η Μίντιλαντ επικράτησε της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2.

Νίκη για την Πόρτο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 2-1.

Όπως και για την Στουρμ Γκρατς κόντρα στην Ρέιντζερς με 2-1.

Εκτός έδρας τρίποντο για την Άστον Βίλα απέναντι στην Φέγενορντ με 2-0.

Διπλό για την Μπέτις στη Βουλγαρία, όπου επικράτησε της Λουντογκόρετς με 2-0.

Ισοπαλία στην Ιταλία ανάμεσα στην Μπολόνια και την Φράιμπουργκ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Εντός έδρας νίκη για την Μπραν κόντρα στην Ουτρέχτη με 1-0.

Μεγάλο διπλό της Λιλ στην Ιταλία, με τη γαλλική ομάδα να κερδίζει την Ρόμα με 1-0. Τρία χαμένα πέναλτι είχαν οι Ρωμαίοι.

Διπλό και για την Μπράγκα, που επικράτησε στη Σκωτία της Σέλτικ με 2-0.

Τρίποντο για την Γιουνγκ Μπόις, με τους Ελβετούς να κερδίζουν στο Βουκουρέστι τη Στεάουα με 2-0.

Δύσκολη νίκη για την Φενερμπαχτσέ κόντρα στη Νις με 2-1.

Αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 1-1

Σέλτικ – Μπράγκα 0-2

Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις 0-2

Φενέρμπαχτσε – Νις 2-1

Λουντογκόρετς – Μπέτις 0-2

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Ρόμα – Λιλ 0-1

Μπραν – Ουτρέχτη 1-0

Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 3-0

Βασιλεία – Στουργκάρδη 2-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 2-1

Φέγενορντ – Άστον Βίλα 0-2

Γκενκ – Φερεντσβάρος 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 1-3

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 2-3

Λιόν – Ζάλτσμπουργκ 2-0

Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 2-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League Phase

23/10 19:45 Στεάουα Βουκουρεστίου – Μπολόνια

23/10 19:45 Ζάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος

23/10 19:45 Λιόν – Βασιλεία

23/10 19:45 Γκενκ – Μπέτις

23/10 19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα

23/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη

23/10 19:45 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

23/10 19:45 Μπραν – Ρέιντζερς

23/10 22:00 Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν

23/10 22:00 Θέλτα – Νις

23/10 22:00 Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς

23/10 22:00 Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη

23/10 22:00 Λιλ – ΠΑΟΚ

23/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ

23/10 22:00 Μάλμε – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

23/10 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

23/10 22:00 Γιούνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς