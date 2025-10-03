Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Στο ξενοδοχείο Caravel, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, δίνουν ραντεβού τα στελέχη της κεντροαριστεράς.

Με τίτλο ««Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα», τρία Ινστιτούτα του προοδευτικού χώρου, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης συνδιοργανώνουν διημερίδα, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στον κοινωνικό διάλογο -όπως λένε- για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το ΙΝΕΡΠΟΣΤ ιδρύθηκε από τη Λούκα Κατσέλη, το ΕΝΑ από τον Γιάννη Δραγασάκη και η «Πρωτοβουλία» από στελέχη- όπως ο Θοδωρής Τσέκος- που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και δη στην «ανανεωτική αριστερά» και τις «κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία».

Παρόντες και απόντες

Πέρα από το πλούσιο περιεχόμενο των εκδηλώσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται de facto και στα πολιτικά πρόσωπα, που θα παρευρεθούν στη διημερίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσκληση έχει σταλεί σε όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανεξάρτητους βουλευτές και σε κάποιους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κατ’ επέκταση, πρόσκληση έχουν λάβει τόσο ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά της, η Αμαλίας δεν έχει διευκρινίσει εάν ο κ. Τσίπρας θα δώσει το «παρών», εντούτοις σε εκδήλωση με θέμα την κοινωνική οικονομία και τη βιωσιμότητα συμμετέχει, με την ιδιότητα της συνεργάτιδας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, η Δρ. πολιτικής κοινωνιολογίας, Δώρα Κοτσακά.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν σχολιάζουν -προς το παρόν- τη δραστηριότητα που παρατηρείται στο χώρο των Ινστιτούτων, παρά το γεγονός ότι το ένα εξ αυτών αποτελείται από μέλη του ΠΑΣΟΚ. Μένει να φανεί ποια θα είναι τα «πράσινα» στελέχη που θα εκπροσωπήσουν επισήμως το κόμμα, πέρα από εκείνους που «φλερτάρουν» με την προοδευτική συμπαράταξη. Πάντως, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης βλέπουν με θετικό μάτι την συγκεκριμένη πρωτοβουλία και δεν αποκλείεται να δώσουν και οι δύο το «παρών».

Η εμπλοκή του Δήμου της Αθήνας

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πάντως, ο Δήμος μπορεί να στηρίζει επισήμως την διημερίδα, όπως αναγράφεται και στο πρόγραμμα της διημερίδας, εντούτοις χρήματα δεν θα δοθούν. Όπως επισημαίνουν στενοί συνεργάτες του κ. Δούκα τα τρία επιστημονικά ινστιτούτα- με τη διευκρίνιση ότι σε ένα από αυτά μετέχουν και μέλη του ΠΑΣΟΚ- ζήτησαν αφενός τη στήριξη του Δήμου, αφετέρου να απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος.

«Την δώσαμε, όπως κάναμε και θα κάνουμε και για οποιαδήποτε επιστημονική εκδήλωση και των άλλων ινστιτούτων, εφόσον βέβαια μας ζητηθεί» σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογες στηρίξεις δίνονται εκατοντάδες κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δοθούν χρήματα για την εκδήλωση, ενώ διευκρινίζουν ότι η στήριξη αφορά κάποια τεχνικού χαρακτήρα θέματα.