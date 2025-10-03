Εκχύλισμα κάνναβης «πιο αποτελεσματικό από τα οπιοειδή» για τον χρόνιο πόνο στη μέση

Το εκχύλισμα μιας συγκεκριμένης ποικιλίας φαρμακευτικής κάνναβης προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση από ό,τι τα οπιοειδή φάρμακα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στη μέση, όπως προκύπτει από δύο κλινικές μελέτες της τελικής φάσης ΙΙΙ.

Το εκχύλισμα VER-01, το οποίο προέρχεται από την ποικιλία κάνναβης DKJ127 L που ανέπτυξε η γερμανική Vertanical, βελτίωσε επίσης τον ύπνο και την ποιότητα ζωής των ασθενών χωρίς σημαντικές παρενέργειες ή ενδείξεις εθισμού.

Δυνητικά, οι νέες μελέτες προσφέρουν μια εναλλακτική χρήση στα οπιοειδή φάρμακα, τα οποία έχουν ισχυρή αναλγητική δράση αλλά εύκολα προκαλούν εθισμό.

«Το VER-01 θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην φροντίδα ασθενών με χρόνιο πόνο στη μέση» δήλωσε ο δρ Τσαλς Άργκοφ της Ιατρικής Σχολής του Άλμπανι στη Νέα Υόρκη, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μία μελέτη.

«Τα αποτελέσματα των δοκιμών Φάσης ΙΙΙ φέρνουν ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με χρόνιο πόνο. Εφόσον εγκριθεί, το VER-01 θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφάλειας των σημερινών θεραπειών» είπε ο Άργκοφ, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Πόνου.

Το VER-01 είναι ένα πλήρες εκχύλισμα που περιέχει 5% THC, το ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης, και αρκετά ακόμα κανναβινοειδή.

Στην πρώτη μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Nature Medicine, 820 ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, από τις οποίες η πρώτη έλαβε το VER-01 και η δεύτερη placebo (ψευδοφάρμακο) για λόγους σύγκρισης. Έπειτα από 12 εβδομάδες θεραπείας, η ομάδα του φαρμάκου παρουσίασε μέση μείωση του πόνου κατά 1,9 μονάδες σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, ενώ στην ομάδα του placebo η βελτίωση περιορίστηκε στις 1,4 μονάδες.

Η ομάδα του VER-01 ανέφερε επίσης σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας ύπνου και στη σωματική λειτουργικότητα. Ενδείξεις εξάρτησης ή εθισμού δεν παρατηρήθηκαν.

Η δεύτερη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Pain & Therapy, συνέκρινε το VER-01 με οπιοειδή αναλγητικά σε 384 ασθενείς. Το εκχύλισμα διαπιστώθηκε ότι έχει ισχυρότερη αναλγητική δράση και βελτιωμένη ποιότητα ύπνου σε σχέση με την ομάδα των οπιοειδών, στην οποία η δυσκοιλιότητα ήταν μια συχνή παρενέργεια.

Και στις δύο μελέτες, η αναλγητική δράση του VER-01 ήταν ιδιαίτερα ισχυρή σε ασθενείς με σοβαρό πόνο ή νευροπαθητικό πόνο λόγω βλαβών στα νεύρα.

Η μείωση του πόνου δεν ήταν θεαματική, το ίδιο όμως ισχύει για τις περισσότερες αναλγητικές θεραπείες, σχολίασε στο περιοδικό New Scientist η Μάρτα Ντι Φόρτι του Imperial College στο Λονδίνο, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.

«Το γεγονός ότι οι ασθενείς μπορούν να κοιμηθούν καλύτερα, που είναι το δευτερογενές εύρημα της [πρώτης] μελέτης, θα έχει σημαντική επίδραση στην λειτουργικότητά τους» είπε.