«Γιατί με πυροβολείς;» – Βίντεο ντοκουμέντο από την απόπειρα δολοφονίας στον Αγ. Στέφανο

Σοκάρουν οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που είχε στο σπίτι του ο 38χρονος στον Άγιο Στέφανο.

Ήταν 06:27 τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου, όταν το θύμα έβγαινε από το σπίτι του και έπεφτε θύμα ένοπλης ενέδρας.

Δράστης φέρεται να είναι ο σύντροφος της πρώην συζύγου του, ο οποίος φορώντας κουκούλα, τον πλησίασε και τον πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές.

«Mη! Τι κάνεις;»

Χωρίς έλεος ο δράστης σηκώνει το όπλο και πυροβολεί. Ο άτυχος άνδρας τα χάνει, στραβοπατάει και πέφτει μέσα στους θάμνους.

Ο 38χρονος με τρεμάμενη φωνή ρωτάει τον άνδρα που προσπαθεί να του πάρε τη ζωή, «τι κάνει» ενώ ήδη έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αν και χαράματα η γειτονιά σηκώνεται στο πόδι. Η Ελληνική Αστυνομία θα φτάσει σύντομα, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε 6:30 θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς ο ένας στην αρχή μεμονωμένος ο πρώτος και άκουσα βοήθεια από άνθρωπο να φωνάζει και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η βοήθεια σταμάτησε» ανέφερε γείτονας του 38χρονου που άκουσε τους πυροβολισμούς.

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για έξι πυροβολισμούς, όμως η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε τρεις κάλυκες στο σημείο της επίθεσης.

Το θύμα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας σοβαρά τραύματα στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι ίσως υπάρξει κάποια αναπηρία για τον 38χρονο.

Η κόντρα πρώην και νυν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μία γυναίκα από την Ρουμανία με την οποία ωστόσο είχαν χωρίσει εδώ και τέσσερα χρόνια. Εκείνη προχώρησε την ζωή της με έναν άνδρα ο οποίος ωστόσο -σύμφωνα με μαρτυρίες- είχε ενοχλήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν τον 38χρονο τον οποίο και κατονόμασε το θύμα ως δράστης της επίθεσης.

Οικογενειακός φίλος του θύματος της ένοπλης επίθεσης μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, όπου ανέφερε: «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας οπότε τον έβαλε στην πρίζα».

Το τι ακριβώς προηγήθηκε μέχρι την ανατριχιαστική επίθεση, στο βίντεο ντοκουμέντο, παραμένει ακόμη ένα μυστήριο. Ο άνδρας με την κουκούλα που πυροβολεί εν ψυχρώ, είναι πράγματι ο σύντροφος την πρώην του θύματος; Είχε λόγο αυτή η γυναίκα, που έχει αποκτήσει ένα παιδί με το θύμα, όπως και ο νυν φίλος της να θέλουν το κακό του 38χρονου;

Πού στρέφονται οι έρευνες

Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει άφαντος με τους αστυνομικούς να περιμένουν να συνέλθει ο 38χρονος ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον «Ερυθρό Σταυρό» προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο για τη σχέση με την πρώην σύντροφό του όσο και για τον νυν σύντροφο της και τις διαφορές ανάμεσά τους.

Όπως υπογραμμίζουν οι αστυνομικοί, ο δράστης είχε οργανώσει καλά το σχέδιο διαφυγής του.

Εξαφανισμένη η πρώην σύζυγος

Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι αστυνομικοί ξέρουν πού βρίσκεται ο δράστης ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση καθώς πέρα από την μαρτυρία του θύματος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης επιχείρησε να επιτεθεί στο θύμα. Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο, ενώ είχε προσπαθήσει να μπει και στο σπίτι του.