Απόστολος Γκλέτσος: «Στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια – Η επανασύνδεση με την πρώην σύντροφο του»
Ο Απόστολος Γκλέτσος μιλά για την προσωπική ζωή του.
Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπής της Αθηναϊδος Νέγκα στο Action 24 και δεν δίστασε να εξομολογηθεί πως είναι ξανά ερωτευμένος με την πρώην σύντροφο του Ιζαμπέλα Αρβανίτη.
Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην απόφαση της επανασύνδεσης.
Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2022 μετά από περίπου έναν χρόνο σχέσης, με την τελευταία τους κοινή εμφάνιση να είναι τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο θέατρο Λαμπέτη μαζί με την 20χρονη τότε κόρη του Απόστολου Γκλέτσου.
Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη είναι επιχειρηματίας και η πρώτη κοινή εμφάνιση τους έγινε φέτος στη Μύκονο.
Η προσωπική εξομολόγηση
«Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ζητήσω συγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, αρκετά νεότεροι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα έναν 60ρη, με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα “τι λέει ο παππούς; Δεν ντρέπεται λίγο;”. Να ζητήσω συγνώμη και να πω ότι η ζωή είναι μπροστά παιδιά. Μην ντρέπεστε και μην τσατίζεστε, ναι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας και αυτό το συναίσθημα».
Απόστολος Γκλέτσος: Ο έρωτας στα 60
Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Τώρα έχω ερωτευτεί στα 60 μου είναι αλήθεια! Για την επανασύνδεση μας με τη σύντροφο μου ίσως λειτούργησε και λίγο και η ζήλεια. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Ζήλεψα και διεκδίκησα. Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα!».
