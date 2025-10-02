Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής (3/10) απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο «Telekom Center Athens», για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Μία ημέρα πριν το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, τονίζοντας ότι οι παίκτες του πρέπει να μπουν με σωστή νοοτροπία στο παρκέ, καθώς η ομάδα του Πεναρόγια θέλει να βρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος προπονήθηκε με την ομάδα και η επιστροφή του είναι θέμα χρόνου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

Για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Έρχονται από μία μεγάλη ήττα, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ έμπειρους παίκτες. Σε ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ, τόσο έμπειροι παίκτες έρχονται με πολύ ισχυρή νοοτροπία.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Πάντα τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα είναι δύσκολα. Θυμάμαι ότι πέρυσι νικήσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για τον Τσέντι Όσμαν: «Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μια προπόνηση και αύριο το πρωί θα δούμε πώς θα είναι η κατάστασή του και θα αποφασίσουμε μετά την αυριανή προπόνηση».

Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού: «Φυσικά πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες αμυντικές καταστάσεις και να έχουμε καλύτερο timing.

Επιθετικά έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν μερικά χρόνια μαζί και γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό. Είναι η τρίτη χρονιά για κάποιους και είναι πιο άνετο για αυτούς. Έχουμε όμως και μερικούς νέους παίκτες στην ομάδα και πρέπει να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα, αλλά και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό τους παιχνίδι».