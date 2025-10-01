Οι παίκτες του Παναθηναϊκού «ξεφάντωσαν» στα γενέθλια του Λεσόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, με νίκη απέναντι στην Μπάγερν (87-79). Μετά το παιχνίδι, οι παίκτες του «τριφυλλιού» γιόρτασαν τα γενέθλια του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος έκλεισε τη Δευτέρα (29/9) τα 30 του χρόνια, και για το λόγο αυτό έστησε ένα εντυπωσιακό πάρτι, απ’ όπου δεν μπορούσαν να λείψουν οι συμπαίκτες του.

Δείτε βίντεο από το πάρτι του Λεσόρ:

Στα βίντεο που δημοσίευσε η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ στο Instagram, φαίνονται οι Λεσόρ, Γκραντ και Χουάντσο να χορεύουν ξέφρενα, ενώ οι Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, εκτός από δυνατό δίδυμο στην περιφέρεια της ομάδας, φαίνεται πως αποτελούν και δίδυμο… τραγουδιστών.