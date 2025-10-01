Οι παίκτες του Παναθηναϊκού «ξεφάντωσαν» στα γενέθλια του Λεσόρ (vid)
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν, ξεφάντωσαν στο πάρτι γενεθλίων του συμπαίκτη τους, Ματίας Λεσόρ.
- Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σπηλιά αναζητώντας λίρες
- «Μένω δίπλα στης Λενιώς»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, με νίκη απέναντι στην Μπάγερν (87-79). Μετά το παιχνίδι, οι παίκτες του «τριφυλλιού» γιόρτασαν τα γενέθλια του Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος έκλεισε τη Δευτέρα (29/9) τα 30 του χρόνια, και για το λόγο αυτό έστησε ένα εντυπωσιακό πάρτι, απ’ όπου δεν μπορούσαν να λείψουν οι συμπαίκτες του.
Δείτε βίντεο από το πάρτι του Λεσόρ:
- Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
- Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
- Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα 43-19: Έκαναν το 3Χ3 οι «ερυθρόλευκοι»
- Κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα στην Ισπανία
- Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
- Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις