MEGA News: Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου της Λάουρα Κοβέσι, με διερμηνεία στα ελληνικά
Το MEGA ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση, σήμερα το πρωί, ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι
Το MEGA ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση, σήμερα το πρωί, ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.
H κ. Κοβέσι τοποθετήθηκε για σειρά κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της διαφάνειας στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και για τις σημαντικές υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στον σχολιασμό και την ανάλυση των δηλώσεων της Λάουρα Κοβέσι, η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, και η δικαστική συντάκτρια του MEGA, Βάσω Παλαιού, προσφέροντας ουσιαστικό πλαίσιο και ερμηνεία των θεσμικών αλλά και πολιτικών προεκτάσεων της συνέντευξης.
Μπορείτε να βρείτε στη Glomex αποσπάσματα από τη συνέντευξυ Τύπου της Λάουρα Κοβέσι:
Λ. Κοβέσι για Τέμπη: «Δεν έχουμε πληροφορίες για να ανοίξουμε μία πλήρη έρευνα»
Λ. Κοβέσι: «Υπάρχει έρευνα για το καλώδιο GSI»
Λ. Κοβέσι: «Παραπληροφόρηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη»
Η Λ. Κοβέσι για υπόθεση «Καλυψώ» και ΟΠΕΚΕΠΕ
