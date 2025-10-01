Ένας φιλορώσος Ουκρανός αξιωματούχος σκοτώθηκε από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πρώτη γραμμή της περιοχής της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα (1/10) οι φιλορωσικές αρχές.

Ο Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, 61 ετών, διορίστηκε δήμαρχος της πόλης Νόβα Κακχόφκα αμέσως μετά από την κατάληψή της από τη Ρωσία τον Απρίλιο του 2022.

Εκείνον τον μήνα, η Ουκρανία κατηγόρησε τον Λεοντίεφ για συνεργασία με το επιτιθέμενο κράτος.

Ο Λεοντίεφ νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση μετά από μια ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος νωρίς το πρωί, έγραψε στο Telegram ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα διοικητής της περιφέρειας της Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο.

Μέσα ενημέρωση κοινοποίησαν έναν βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που, όπως είπαν, δείχνει τη στιγμή που μια ισχυρή έκρηξη τραυμάτισε τον Λεοντίεφ τη στιγμή που έμπαινε σε ένα κτήριο. Πρόσθεσαν ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν και άλλοι δυο πολίτες.

Η στιγμή της επίθεσης στη νότια Ουκρανία:

Ο Σάλντο δήλωσε μία ώρα αργότερα ότι ο Λεοντίεφ υπέκυψε στα τραύματά του.

«Ένας αληθινός πατριώτης, που αγαπούσε πολύ τη Ρωσία και την περιοχή της Χερσώνας, έπεσε θύμα μιας σκληρής επίθεσης από τον εχθρό στο στρατιωτικό του φυλάκιο. Ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της “Ενωμένης Ρωσίας” (το κυβερνών κόμμα στη Ρωσία)».

Τον Ιούνιο του 2023, ο Λεόντιεφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να τον σκοτώσει με πύραυλο τον οποίο είχε προμηθευτεί από τη Δύση.

Η Νόβα Κακχόφκα είναι μια πόλη υπό ρωσικό έλεγχο στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.