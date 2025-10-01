newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 20:47

Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένας φιλορώσος Ουκρανός αξιωματούχος σκοτώθηκε από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πρώτη γραμμή της περιοχής της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα (1/10) οι φιλορωσικές αρχές.

Ο Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, 61 ετών, διορίστηκε δήμαρχος της πόλης Νόβα Κακχόφκα αμέσως μετά από την κατάληψή της από τη Ρωσία τον Απρίλιο του 2022.

Εκείνον τον μήνα, η Ουκρανία κατηγόρησε τον Λεοντίεφ για συνεργασία με το επιτιθέμενο κράτος.

Ο Λεοντίεφ νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση μετά από μια ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος νωρίς το πρωί, έγραψε στο Telegram ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα διοικητής της περιφέρειας της Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο.

Μέσα ενημέρωση κοινοποίησαν έναν βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που, όπως είπαν, δείχνει τη στιγμή που μια ισχυρή έκρηξη τραυμάτισε τον Λεοντίεφ τη στιγμή που έμπαινε σε ένα κτήριο. Πρόσθεσαν ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν και άλλοι δυο πολίτες.

Η στιγμή της επίθεσης στη νότια Ουκρανία:

YouTube thumbnail

Ο Σάλντο δήλωσε μία ώρα αργότερα ότι ο Λεοντίεφ υπέκυψε στα τραύματά του.

«Ένας αληθινός πατριώτης, που αγαπούσε πολύ τη Ρωσία και την περιοχή της Χερσώνας, έπεσε θύμα μιας σκληρής επίθεσης από τον εχθρό στο στρατιωτικό του φυλάκιο. Ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της “Ενωμένης Ρωσίας” (το κυβερνών κόμμα στη Ρωσία)».

Τον Ιούνιο του 2023, ο Λεόντιεφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να τον σκοτώσει με πύραυλο τον οποίο είχε προμηθευτεί από τη Δύση.

Η Νόβα Κακχόφκα είναι μια πόλη υπό ρωσικό έλεγχο στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα
Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε ο Μακρόν

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Alma του Global Sumud Flotilla έχει περικυκλωθεί από ισραηλινά πλοία – Από στιγμή σε στιγμή η κατάληψή του
Αγωνία 01.10.25 Upd: 21:03

Το Alma του Global Sumud Flotilla έχει περικυκλωθεί από ισραηλινά πλοία - Από στιγμή σε στιγμή η κατάληψή του

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικό ζήτημα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»
Πρώτες δηλώσεις 01.10.25

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικό ζήτημα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Στη Δανία βρίσκονται σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας από drones

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»
Europa League 01.10.25

Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει Θέλτα και μεταξύ άλλων στάθηκε στην έντονη κριτική που ασκείται στον ίδιο και την ομάδα του, σημειώνοντας πως η σεζόν δεν βρίσκεται στο τέλος της...

Σύνταξη
Άγαλμα 4000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες
Ιεραρχία; 01.10.25

Άγαλμα 4000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες

Το άγαλμα, το οποίο προφανώς εγκαταλείφθηκε από τυμβωρύχους, βρέθηκε από αρχαιολόγους που εργάζονταν στο Gisr el-Mudir το 2021, αλλά η είδηση για το εύρημα έγινε γνωστή νωρίτερα φέτος έπειτα από την δημοσίευση σχετικής έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πραγματικότητα των intersex ατόμων στην Ευρώπη: Διακρίσεις, βια και «θεραπείες»
LGBTQI+ 01.10.25

Η πραγματικότητα των intersex ατόμων στην Ευρώπη: Διακρίσεις, βια και «θεραπείες»

Τα intersex άτομα, που γεννιούνται με χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν στα παραδοσιακά αρσενικά ή θηλυκά πρότυπα, αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας, διακρίσεων και αναγκαστικών ιατρικών επεμβάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Europa League 01.10.25

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Europa League με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς και Πελίστρι.

Σύνταξη
Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα
Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε ο Μακρόν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω
ΠΑΣΟΚ 01.10.25

Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μια χώρα συμπεριληπτική και σε αυτή την κατεύθυνση επισήμανε βασικά μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ύποπτη σιωπή Μπουκώρου για τον Μυλωνάκη και η εξομολόγηση… στο Σαλμά ενώπιον 20 «γαλάζιων» στελεχών
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.10.25

Η ύποπτη σιωπή Μπουκώρου για τον Μυλωνάκη και η εξομολόγηση… στο Σαλμά ενώπιον 20 «γαλάζιων» στελεχών

Ερωτήματα μετά την ξαφνική προθυμία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρατεταμένη αφωνία του πρώην υφυπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
Champions League 01.10.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
Champions League 01.10.25

LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης
Μπάσκετ 01.10.25

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 πήρε ο Ολυμπιακός Κ19 και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Σίμος, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα βοηθήσει την ομάδα του και στο μέλλον.

Σύνταξη
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο