Το stretching το σωστό: Τέσσερις κινήσεις για να «ξεκλειδώσει» το σώμα

Ενώ πολλά και γνωστά είναι τα οφέλη του stretching, πολλοί το παραλείπουν. Κι όμως, οι διατάσεις δεν είναι απλώς ένα συμπληρωματικό μέρος της προπόνησης – είναι το κλειδί για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, πρόληψη τραυματισμών και ευλυγισία.

Συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευκαμψίας, προωθώντας την μυϊκή αποκατάσταση και ανακουφίζοντας από τον μυϊκό πόνο.

Γιατί να βάλετε το stretching στην ζωή σας

Δεν χρειάζεται να αφιερώσετε πολύ χρόνο στις διατάσεις για να αποκομίσετε τα οφέλη τους, τα οποία περιλαμβάνουν:

Ενισχύει την ευελιξία.

Ανακουφίζει από τη μυϊκή ένταση και το πιάσιμο.

Καθώς τις εκτελείτε, έχετε την ευκαιρία να αναστοχαστείτε την προπόνηση.

Βοηθά το σώμα να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν την άσκηση.

4 διατάσεις «κλειδιά»

Μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω διατάσεις οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε — μετά την προπόνηση, στη δουλειά ή ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Διάταση τετρακέφαλου

Σταθείτε όρθιοι και κρατηθείτε από έναν τοίχο ή την πλάτη μιας καρέκλας για ισορροπία, αν χρειάζεται. Πιάστε την άκρη του αριστερού ποδιού και λυγίστε το γόνατο, φέρνοντας το πόδι προς τους γλουτούς, με το γόνατο να δείχνει προς το πάτωμα. Θα πρέπει να νιώσετε ένα τέντωμα στο μπροστινό μέρος του ποδιού σας. Κρατήστε για 15 έως 30 δευτερόλεπτα και αλλάξτε πλευρά, επαναλαμβάνοντας μία έως τρεις φορές για κάθε πόδι.

Διάταση θώρακα και ώμου

Καθίστε ή σταθείτε και πιάστε τα χέρια σας πίσω από την πλάτη, με τα χέρια τεντωμένα. Σηκώστε τα χέρια σας προς το ταβάνι, φτάνοντας μόνο μέχρι το ύψος, που νιώθετε άνετα. Θα πρέπει να νιώσετε ένα τέντωμα στους ώμους και στο στήθος. Κρατήστε τη θέση για 15 έως 30 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας μία έως τρεις φορές.

Διάταση άνω πλάτης

Ενώστε τα χέρια σας μπροστά σας και καμπυλώστε την πλάτη σας, πιέζοντας τα χέρια σας μακριά από το σώμα σας για να νιώσετε ένα τέντωμα στο πάνω μέρος της πλάτης. Κρατήστε τη θέση για 15 έως 30 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας μία έως τρεις φορές.

Καθιστή πλάγια διάταση κορμού

Καθισμένοι ή όρθιοι, ενώνετε τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι, με τις παλάμες στραμμένες προς το ταβάνι. Τεντώστε προς τα πάνω και μετά προς τα δεξιά, νιώθοντας την διάταση στην αριστερή πλευρά του σώματός σας. Κρατήστε τη θέση για 15 έως 30 δευτερόλεπτα και αλλάξτε πλευρά, επαναλαμβάνοντας μία έως τρεις φορές.

Θυμηθείτε ότι ενώ οι διατάσεις είναι ωφέλιμες, παραμένει σημαντικό να ακούτε το σώμα σας και να μην υπερβαίνετε τα όριά σας. Εάν απέχετε καιρό από την άσκηση ή τώρα ξεκινάτε, μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία γυμναστή για να διαμορφώσει ένα πλάνο άσκησης και stretching στα μέτρα σας, αφού λάβετε την έγκριση του γιατρού σας.

* Πηγή: Vita