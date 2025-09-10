Δυναμικές διατάσεις: Όλα όσα μας προσφέρουν

Με τις δυναμικές διατάσεις μιμούμαστε την κίνηση της δραστηριότητας ή του αθλήματος που πρόκειται να εκτελέσουμε. Για παράδειγμα, ένας κολυμβητής μπορεί να κάνει κυκλικές κινήσεις με τα χέρια του πριν μπει στο νερό.

Πρόκειται για μια σειρά κινήσεων που κινητοποιούν το σώμα πριν από οποιοδήποτε είδος άσκησης. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν περιστροφές του κορμού ή βήματα με άλματα.

Δυναμικές VS στατικές

Οι πρώτες διαφέρουν από τις δεύτερες με αρκετούς τρόπους: Οι δυναμικές διατάσεις έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του σώματος. Δεν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν κινήσεις, όπως προβολές με στροφή του κορμού.

Οι στατικές, από την άλλη, περιλαμβάνουν την διάταση των μυών και τη διατήρηση της διάτασης για ένα χρονικό διάστημα. Μερικά παραδείγματα στατικού stretching περιλαμβάνουν οι διατάσεις των τρικέφαλων μυών ή η διάταση πεταλούδα.

Πώς μπορείτε να τις εντάξετε στην ρουτίνα σας

Θα μπορούσατε να κάνετε δυναμικές διατάσεις πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ρουτίνας άσκησης. Μπορεί να συμβάλλουν στην προθέρμανση και στην μυϊκή ενεργοποίηση, προετοιμάζοντας το σώμα για την άσκηση που θα ακολουθήσει:

Πριν από αθλητικές δραστηριότητες ή αγώνες . Σύμφωνα με μελέτη, το δυναμικό stretching θα μπορούσε να είναι ευεργετικό για αθλητές που θα τρέξουν ή θα κάνουν άλματα.

. Σύμφωνα με μελέτη, το δυναμικό stretching θα μπορούσε να είναι ευεργετικό για αθλητές που θα τρέξουν ή θα κάνουν άλματα. Πριν από την άρση βαρών . Σύμφωνα με έρευνα, το δυναμικό stretching μπορεί να βοηθήσει στην δύναμη έκτασης του ποδιού και να βελτιώσει την απόδοση, σε σύγκριση με το στατικές διατάσεις ή την απουσία διατάσεων.

. Σύμφωνα με έρευνα, το δυναμικό stretching μπορεί να βοηθήσει στην δύναμη έκτασης του ποδιού και να βελτιώσει την απόδοση, σε σύγκριση με το στατικές διατάσεις ή την απουσία διατάσεων. Πριν από την καρδιαγγειακή άσκηση. Είτε πρόκειται για τρέξιμο είτε για κολύμπι, οι δυναμικές διατάσεις μπορούν να “ζεστάνουν” τους μύες και να τους προετοιμάσουν, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Σε κάθε περίπτωση, πριν τις εντάξετε στο προπονητικό σας πρόγραμμα είναι σημαντικό να λάβετε την έγκριση του γιατρού σας ή του φυσιοθεραπευτή.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθεραπεία;

Ενώ οι δυναμικές διατάσεις είναι σημαντικές για την προθέρμανση, δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται ως μέρος της αποθεραπείας, καθώς αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος. Κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας, ο στόχος είναι να μειώσετε τη θερμοκρασία σας.

Αντ’αυτού, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε στατικές διατάσεις ανάλογα με τις μυϊκές ομάδες που γυμνάσατε, όπως διάταση τετρακέφαλων, διάταση ώμων ή διάταση οπίσθιων μηριαίων.

* Πηγή: Vita