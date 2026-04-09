Άσκηση: Η «ασπίδα» για το άγχος και την κατάθλιψη

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται διαρκώς, με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως να επηρεάζονται από διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Παράλληλα, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης, μπορεί και να μην είναι πάντα η πιο προσιτή και αποδοτική επιλογή. Αντίθετα, η άσκηση ίσως είναι η φυσική δόση ευτυχίας που έχουμε πραγματικά ανάγκη.

Σε μια σημαντική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό British Journal of Sports Medicine, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η άσκηση είναι 1,5 φορές πιο αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης, του άγχους και της ψυχολογικής δυσφορίας σε σύγκριση με τις συνήθεις θεραπείες όπως η φαρμακευτική αγωγή ή η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία.

Η άσκηση προσφέρει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα

Η εν λόγω έρευνα ανέλυσε δεδομένα 97 μετα-αναλύσεων και περισσότερων από 1.000 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, καλύπτοντας πάνω από 128.000 συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τον Δρ Μπεν Σινγκ, επικεφαλή συγγραφέα της μελέτης από το πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, τα ευρήματα ήταν συνεπή σε όλους τους ενήλικους πληθυσμούς που μελετήθηκαν:

«Η μελέτη έδειξε ότι η άσκηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων ψυχικής υγείας και μπορεί να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική από τα φάρμακα ή τη συμβουλευτική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη και τα βραχυπρόθεσμα fitness προγράμματα (διάρκειας έως 12 εβδομάδων), προσέφεραν μεγαλύτερες βελτιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπτώματα των συμμετεχόντων μειώθηκαν κατά 42% έως 60%, πολύ περισσότερο σε σχέση με τις βελτιώσεις της τάξεως του 22% με 37% που καταγράφονται συνήθως με τα φάρμακα ή τη θεραπεία.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο;

Αν και όλοι οι ενήλικες μπορούν να επωφεληθούν, ορισμένες ομάδες παρουσίασαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις στην ψυχική τους υγεία χάρη στη σωματική δραστηριότητα:

Άτομα με κλινική κατάθλιψη

Άτομα που ζουν με HIV ή νεφρική νόσο

Εγκυμονούσες και μητέρες μετά τον τοκετό

Υγιείς ενήλικες που βιώνουν ψυχική πίεση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (45+) ή με κακή φυσική κατάσταση παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από ήπιες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα για 20–40 λεπτά την ημέρα.

Κάθε είδος άσκησης βοηθά — αλλά κάποια περισσότερο

Η μελέτη έδειξε ότι όλες οι μορφές άσκησης — από yoga και pilates έως προπόνηση με βάρη και αερόβια — ήταν ωφέλιμες. Ωστόσο, οι ασκήσεις υψηλότερης έντασης φάνηκαν να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη:

Η προπόνηση με βάρη είχε την πιο σημαντική, θετική επίδραση στην κατάθλιψη.

Πρακτικές νου–σώματος όπως η yoga, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του άγχους.

Συνδυαστικά προγράμματα άσκησης (αντιστάσεις + αερόβια) παρείχαν σταθερές βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Άλλο ένα βασικό συμπέρασμα; Δεν χρειάζονται υπερβολές. Σύμφωνα με τη μελέτη, όσοι ασκούνταν λιγότερο από 150 λεπτά την εβδομάδα, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από όσους έκαναν περισσότερη γυμναστική. Αυτό δείχνει πως δεν ισχύει πάντα το «no pain, no gain» και πως οι μικρές, αλλά σταθερές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η άσκηση ως βασική και όχι ως συμπληρωματική θεραπεία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική υγεία προκύπτουν τόσο από βιολογικούς όσο και από ψυχολογικούς μηχανισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν την απελευθέρωση ουσιών, όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη, που μας ανεβάζουν τη διάθεση, τη μείωση της φλεγμονής κ.λπ. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορεί να μειώσει τη μυϊκή ένταση και να αλλάξει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου με τρόπους που περιορίζουν το άγχος.

Παρά τα διαρκώς αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα ωστόσο, η άσκηση παραμένει υποτιμημένη στην κλινική πρακτική. Σε πολλές χώρες, θεωρείται ακόμα μια “συμπληρωματική” θεραπεία, που συνιστάται μόνο όταν αποτυγχάνουν οι συμβατικές μέθοδοι.

Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι η φυσική δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας των ζητημάτων ψυχικής υγείας και όχι απλώς μια επιπλέον βοήθεια.

Το θέμα είναι εν τω μεταξύ, και οικονομικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι η κακή ψυχική υγεία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με την πρόβλεψη να φτάσει τα 6 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2030.

Η εφαρμογή παρεμβάσεων, όπως η άσκηση, θα μπορούσε να μειώσει την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας, προσφέροντας παράλληλα ταχύτερη ανακούφιση στους ασθενείς. Και δεδομένου ότι η άσκηση βελτιώνει και την σωματική υγεία — όπως την καρδιαγγειακή λειτουργία και τον μεταβολισμό — η απόδοση της επένδυσης δεν είναι αμελητέα.

Οι ειδικοί προτείνουν ένα μοντέλο συνεργατικής φροντίδας. Ένα θεραπευτικό πλάνο που να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό προσεγγίσεων στον τρόπο ζωής, όπως η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και η κοινωνικοποίηση, παράλληλα με θεραπείες όπως η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή. Αυτό το μοντέλο αναγνωρίζει ότι δεν θα ωφεληθεί κάθε ασθενής μόνο από την άσκηση — όμως η άσκηση αξίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, όχι να αντιμετωπίζεται ως κάτι δευτερεύον.

Εν ολίγοις, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες ψυχολογικής φύσεως, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, αλλά μην περιμένετε τη συνταγή του για να αρχίσετε να κινείστε. Η πορεία προς την ανάρρωση μπορεί να ξεκινήσει με έναν γρήγορο περίπατο, ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης ή μια συνεδρία yoga. Ακόμα και ένα μικρό βήμα μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή στο πώς νιώθουμε — νοητικά, συναισθηματικά και σωματικά.

