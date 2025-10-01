Βοιωτία: Η δίκη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της – Τι κατέθεσε ο γιος της για τα οικονομικά προβλήματα

Στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η δίκη αφορούσε μόνο το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη με ποινή φυλάκισης 14 μήνες, με μερική έκτιση ένα μήνα και αναστολή του υπόλοιπου μέρους.

Η 62χρονη υποστήριξε ότι το μόνο κίνητρο πίσω από τις πράξεις της, ήταν η επιθυμία να κερδίσει χρήματα για να αντιμετωπίσει όπως είπε χρέη κι υποχρεώσεις που την πίεζαν, όλο και περισσότερο.

Πέθανε το 2023

Ανέφερε πως αισθάνεται ντροπή. Υποστήριξε ότι είπε όλη την αλήθεια στους αστυνομικούς, όταν η υπόθεση ξεσκεπάστηκε κι τόνισε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια το 2023. Το πόρισμα ειδικού ανθρωπολόγου πάντως από την εξέταση του σκελετού, κάνει λόγο για θάνατο που προήλθε ανάμεσα στο 2021 και το 2023.

Η 62χρονη άρχισε από το μεσημέρι να δέχεται βροχή ερωτήσεων για την ημέρα που διαπίστωσε τον θάνατο της μητέρας της και τις επόμενες κινήσεις που έκανε η ίδια. Επανέλαβε σύμφωνα με πληροφορίες πως έθαψε τη 91χρονη όταν ήταν απόλυτα σίγουρη πως είχε πεθάνει. Και ας μην είχε τις απαιτούμενες γνώσεις για να κρίνει.

Η κατηγορούμενη επανέλαβε ότι θα επιστρέψει στο δημόσιο τα χρήματα που καρπώθηκε παράνομα, με τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, να γίνονται από την περασμένη εβδομάδα φύλλο και φτερό, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν το ποσό που είχε εισπράξει, ήταν άνω των 120.000 ευρώ.

Η 62χρονη έκανε λόγο για διασυρμό από τα ΜΜΕ που πολλές φορές την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της. Δεν είχε φανταστεί ποτέ την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα, ότι η ίδια θα γινόταν το κεντρικό πρόσωπο, σε μια υπόθεση που άρχισε να απασχολεί ολόκληρη τη χώρα.

Τι κατέθεσε ο γιος της

Βροχή ερωτήσεων δέχτηκε και ο γιος της 62χρονης, τόσο για τον τρόπο που έμαθε πως η γιαγιά του είναι νεκρή όσο και για τα όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στο πατρικό του.

«Ήταν μεσημέρι, κοιμόμουν. Με πήρε η μάνα μου, ήταν με χειροπέδες. ‘’Δεν θέλω να φοβηθείς. Θέλω να σου εξηγήσω ότι εγώ μάλλον θα κατηγορηθώ ότι έθαψα την γιαγιά μου ενώ έχει πεθάνει και θέλω να το διαχειριστείς’’. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε να καταλάβω την πράξη. Νιώθω όμως ενοχές ότι τα δικά μου έξοδα μπορεί να την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Νιώθω ότι στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη».

»Εργαζόμουν στην Κρήτη. Έχει χρειαστεί να νοσηλευτώ σε καταστάσεις που απαιτούσαν πολλά χρήματα. Νοσηλεύτηκα 9 μήνες στην Θεσσαλονίκη στην αρχή στο Παίδων και μετά στο Διαβαλκανικό. Εγώ τότε κατάλαβα ότι απαιτήθηκε ένα μεγάλο ποσό. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές πιέσεις. Έρχονταν άνθρωποι ακόμα και όταν ζούσε ο παππούς μου, να ζητήσουν πίσω τα δανεικά. Ξέρω ότι η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο, που χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που προσπαθούσα να μάθω το χρέος, μου έλεγε η μάνα μου ‘’είμαστε καλά, δεν θέλω να ασχοληθείς με αυτό’’».

Τα προβλήματα υγείας και η ενδοοικογενειακή βία

Στην κατάθεσή της η 62χρονη ανέφερε πως τα πρώτα προβλήματα υγείας της μητέρας της ξεκίνησαν το 1997, ενώ μίλησε για τα προβλήματα υγείας του γιου της, αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της.

«Όλα άρχισαν το 1997. Οι θεραπείες της μητέρας μου ήταν κοστοβόρες. Έχασε το ένα της μάτι, μετά το άλλο. Το 1997 κάνω το παιδί. Χάρηκαν πολύ. Όταν ο γιος μου ήταν 1,5 έτους, εμφανίστηκε το πρόβλημα υγείας του. Ο πρώην σύζυγός μου ήταν τοπογράφος. Δεν στερούμασταν. Ήμασταν καλά. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίζει αλλεργίες. Τον Σεπτέμβριο του 2000 μαύρισε. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει παντού».

«Μας είπαν ότι αυτό είναι αυτοάνοσο. Από εκεί και μετά σταμάτησε να βοηθάει. Ξαφνικά, μια μέρα, σαν να κατέβασε τον διακόπτη. «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ταξιτζή». Δεν ήθελε ένα παιδί άρρωστο. Καθόταν μέσα στο σπίτι, κοίταγε το ταβάνι. Δεν έδινε τίποτα. Τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Δύο μέρες νοσηλείας 2.000 ευρώ. Τα έδωσε και μετά τα ζήτησε πίσω».

«Όταν κοιμόταν το παιδί, είχε πολλές εκρήξεις. Δεν μιλούσα. Είχα καλέσει αστυνομία πολλές φορές. Έβλεπαν τα αίματα. Το 2003 έκανα ασφαλιστικά μέτρα για να φύγω. Έγιναν πολλά δικαστήρια και η διατροφή ήταν 400 ευρώ τον μήνα. Δεν τα έδινε. Όταν υπάρχει ένα αλλεργικό σοκ και πρέπει να πας στο Παίδων με 170 ευρώ και 130 να σε φέρουν, δεν έχεις τον χρόνο να ψάξεις τον πρώην», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί προτίμησε να απευθυνθεί σε τοκογλύφο αντί στον πρώην σύζυγό της.

Τα χρέη και οι απειλές

Η 62χρονη υποστήριξε πως τα χρέη σε τοκογλύφους ήταν μεγάλα, με την πρώτη της σκέψη να είναι πως εάν δεν μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας της, τότε θα μπορούσε να τους ξεχρεώσει με τη σύνταξή της.

«Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδελφο, που ήξερε ότι είχα οικονομικά προβλήματα. Ήξερα ότι 2.500 ευρώ ήταν τα έξοδα της κηδείας. Πάνω στην απελπισία μου η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αν δεν πω για το θάνατο της μητέρα μου, θα μείνουν τα χρήματα για να εξοφλήσω τον τοκογλύφο. Το 2023 το χρέος ήταν 56.000 ευρώ. 1.400 με 1.500 τον μήνα έπαιρνε η μητέρα μου», ισχυρίστηκε η 62χρονη.

«Για 13 χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω, να φάω. Μετρούσα τα λεφτά, ζούσα με έναν φόβο. Ήταν αυτή η κατάσταση. Ήμουν μόνη μου. Όσο ζούσε ο μπαμπάς, είχα μια στήριξη. Μιλούσαμε, μου έδινε κουράγιο».

«Ο τοκογλύφος ερχόταν το βράδυ στο σπίτι, όταν πέθανε ο πατέρας μου και μου έλεγε: «Αν δεν δώσεις 5.000 μέχρι τότε… το παιδί σου πάει φροντιστήριο, σωστά;». Δεν μπορούσα να δανειστώ, γιατί δούλευα σε υπηρεσία. Ο τοκογλύφος μού ζήτησε να του μεταβιβάσω όλα στο όνομά του και του λέω: «Όχι, είναι στο όνομα του παιδιού». Έκανα ό,τι μπορούσα, σίγουρα με λάθος τρόπο. Αν ο μπαμπάς μου ζούσε, σίγουρα θα τα κατάφερνε».

Σχεδίαζε να φύγει από την Ελλάδα

Για τη ζωή της ηλικιωμένης είχαν ανησυχήσει κατά καιρούς και ορισμένοι από τους συγχωριανούς της. Είχαν σταματήσει να τη βλέπουν από το 2021. Άκουγαν όπως λένε πάντα δικαιολογίες από την κόρη της.

Κανείς από τους συγγενείς και τους συγχωριανούς της 62χρονης δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της, τα τελευταία χρόνια.

Όπως έχει αποκαλύψει το Live News, η 62χρονη σχεδίαζε το επόμενο διάστημα να φύγει από την Ελλάδα, για να ζήσει στη Γερμανία.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμα να διαπιστώσουν αν βοήθησαν την 62χρονη στο άνοιγμα του λάκκου, τα 2 άτομα που επικαλείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο μυστηριώδης Γιάννης ούτε ο βοηθός του, που ανέφερε η κατηγορούμενη.

Η 62χρονη ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκισης, εκ των οποίων θα εκτίσει τον ένα μήνα. Μέσα στις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα.