Ιός Δυτικού Νείλου: Ενας θάνατος και τέσσερα νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία βδομάδα
Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων του ιού Δυτικού Νείλου το ερχόμενο διάστημα
Τέσσερα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.
Συνολικά 91 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 8 θάνατοι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί στην Ελλάδα, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.
Από τα 91 κρούσματα τα 73 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.
Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.
Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σε 40 Δήμους της χώρας, σε 22 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, ‘Αρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου.
Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025, έως τις 24/09/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.
