«Θέλω να σου ρίξω ένα γερό πλύσιμο»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχρισε Ιππότη τον Γκάρι Όλντμαν

Τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχρισε Ιππότη στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Βρετανό σταρ Γκάρι Όλντμαν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός έλαβε τον τίτλο του Σερ για τη μακρόχρονη προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο Όλντμαν τιμήθηκε από τον διάδοχο του θρόνου σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

«Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου» είπε ο διάσημος ηθοποιός για την εμπειρία του.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο» σημείωσε.

Ο Γουίλιαμ, 43 ετών, παραδέχθηκε ότι είναι θαυμαστής της δουλειάς του Όλντμαν, αναφέροντας ότι παρακολουθεί τη σειρά Slow Horses (στην υπηρεσία Apple TV), όπου ο Όλντμαν υποδύεται έναν βετεράνο πράκτορα της MI5, τον Μάγκνουμ Λάμπ, έναν χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από την ατημέλητη εμφάνισή του.

Ο ηθοποιός διηγήθηκε ότι ο πρίγκιπας του είπε πως κάθε φορά που τον βλέπει στη σειρά, σκέφτεται: «Απλώς θέλω να σου κάνω ένα καλό πλύσιμο», με τον Όλντμαν να ανταπαντά έξυπνα: «Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είμαι καλοντυμένος και καθαρός».

Ο πρίγκιπας επιβεβαίωσε τον θαυμασμό του αναφέροντας και άλλες εμβληματικές ταινίες του Όλντμαν, όπως Το Πέμπτο Στοιχείο και το Η Πιο Σκοτεινή Ώρα (όπου υποδύθηκε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ κερδίζοντας Όσκαρ).

Στην ίδια τελετή, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απένειμε επίσης τιμές στη βραβευμένη με BAFTA ηθοποιό Σαμάνθα Μόρτον και στην ποδοσφαιρίστρια των Lioness (εθνική ομάδα γυναικών Αγγλίας) Ρέιτσελ Ντέιλι.

Η ενασχόληση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τον αθλητισμό είναι γνωστή, καθώς στο παρελθόν είχε χρίσει Ιππότη και τον προπονητή της εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun, είχε μοιραστεί μερικές από τις ποδοσφαιρικές του δεισιδαιμονίες που αφορούν και τα παιδιά του: «Αν είμαι σπίτι μόνος με τα παιδιά, έχω μια μικρή δεισιδαιμονία για το πού κάθομαι όταν βλέπω ένα ματς», είχε πει.

«Αν δεν σκοράρει η ομάδα μου αρχίζω να κινούμαι αρκετά γρήγορα μέσα στο σπίτι και βάζω τα παιδιά σε διαφορετικές θέσεις, ελπίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει την τύχη μας».