Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να βρίσκεται το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, «Φωνή Λογικής». Σύμφωνα με πληροφορίες ερευνάται το αν η ίδρυσή του έγινε με νόμιμες διαδικασίες και βάσει όσων προβλέπει ο νόμος, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για τουλάχιστον τρία σοβαρά αδικήματα.

Οι σχετικές καταγγελίες έχουν περιέλθει επίσημα σε γνώση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Η ίδρυση του κόμματος και οι υποψίες

Η Λατινοπούλου ξεκίνησε με το κόμμα «Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπούλου» στα μέσα του 2023, προκειμένου να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023. Ωστόσο, ο Άρειος Πάγος αρχικά απέρριψε την υποψηφιότητα λόγω προβλημάτων νομιμοποίησης. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η μετονομασία σε «Φωνή Λογικής», με νέο σήμα και μανιφέστο.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο Ίωνας Ανδρικόπουλος, πρώην μέλος του εξαμελούς πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής Λογικής» και συνεργάτης της επικεφαλής του, υποστήριξε με ένορκη βεβαίωση πως το 2023 και συγκεκριμένα την περίοδο ίδρυσης του κόμματος συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 100 υπογραφές πολιτών από τις 200 που απαιτεί ο νόμος για την ίδρυση κόμματος.

Ο καταγγέλλων εμφανίστηκε να έχει βάσιμες υποψίες πως ο υπολειπόμενος αριθμός των 100 υπογραφών δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά πρόσωπα, και εκ των πραγμάτων η ίδρυση του κόμματος δεν έγινε νομότυπα από τον Άρειο Πάγο. Και δεν ήταν ο μόνος…

Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δύο πρώην νεοδημοκράτες που ξεκίνησαν ως πολιτικοί σύμμαχοι το 2022 με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός δεξιού κόμματος, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, γρήγορα βρέθηκαν στα «μαχαίρια».

Μπογδάνος και Λατινοπούλου αποφάσισαν το 2022 κοινή κάθοδο στις εκλογές με το κόμμα υπό το όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ, με πρόεδρο τον πρώτο και αντιπρόεδρο τη δεύτερη. Ωστόσο, ο πολιτικός γάμος αυτός δεν έμελλε να κρατήσει πολύ.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε με τον Μπογδάνο να καταθέτει το 2024 αναφορά στον Άρειο Πάγο ζητώντας (όπως και ο Ανδρικόπουλος) έρευνα για τη γνησιότητα των υπογραφών βάσει των οποίων ιδρύθηκε το κόμμα «Φωνή Λογικής». Μάλιστα σε ένορκη βεβαίωσή του έκανε λόγο για αρκετές δεκάδες πλαστές υπογραφές.

Προχώρησε μάλιστα και σε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την άμεση ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εξαπάτησης εκλογέων, της κατάρτισης πλαστών εγγράφων και της απάτης κατά του δημοσίου και των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2025 ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κατέθεσε και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Παρέθεσε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ένορκων καταθέσεων από δύο πρώην στελέχη της «Φωνής Λογικής» (Νοέμβριος 2024 και Ιανουάριος 2025), που φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι δεκάδες υπογραφές (με ονόματα, αριθμούς ταυτότητας και υπογραφές) είναι πλαστές και δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις επόμενες ημέρες πρόκειται διεξάγει έρευνα στα γραφεία του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να ερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες για εγκλήματα που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.