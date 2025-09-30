Ο Βασίλης Σκουλάς, ο αγαπητός πρεσβευτής της κρητικής παράδοσης θα βρεθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 22.00, για μία και μοναδική εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου.

Ο γνωστός λυράρης μαζί με τους συνεργάτες του, με αφορμή την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της βιογραφίας του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς» θα δώσει ένα live, στο οποίο θα προλογίσει ο Νίκος Θρασυβούλου, ενώ θα διαβάσουν αποσπάσματα από την βιογραφία ο τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς και ο στιχουργός Κώστας Φασουλάς.

Πώς προέκυψε η ιδέα για τη βιογραφία σας;

«Δεν ήταν κάτι που σχεδίασα από νέος. Ήρθε η ώρα μόνη της. Μεγαλώνοντας ένιωσα την ανάγκη να καταθέσω τη ζωή μου, όχι για να προβληθώ, αλλά για να αφήσω μαρτυρία στους νεότερους. Να ξέρουν πώς πορεύτηκα και πού βρήκα δύναμη.»

Γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς;»

«Ο τίτλος αυτός προέρχεται από ένα δίστιχο που μελοποίησα σε ένα προσωπικό μου δίσκο τη δεκαετία του ογδόντα. Ολόκληρο το δίστιχο είναι: «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς και στση τιμής το χρέος, έκεια θα στέκω να παντώ (να φυλλάσω, προστατεύω) κι ας είμαι ο τελευταίος».

Εκεί πιστεύω πως πρέπει να στεκόμαστε όλοι. Όχι στα μετερίζια των πολέμων και των εγωισμών, αλλά σε εκείνο που μας κάνει ανθρώπους· την ανθρωπιά, την καλοσύνη, την αλληλεγγύη.

Είναι ο δρόμος που ακολούθησα κι εγώ.»

Μέσα από την καλλιτεχνική διαδρομή σας, ποιες συνεργασίες ξεχωρίζετε και με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε στο μέλλον;

«Κάθε συνεργασία είχε τη δική της αξία. Ξεχωρίζω εκείνες που με έκαναν να γνωρίσω την ψυχή σπουδαίων δημιουργών και να δω τη μουσική από άλλη σκοπιά.

Για το μέλλον, δεν κυνηγώ συνεργασίες· αν έρθουν, θέλω να ’ναι με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για την αλήθεια στη μουσική.»

Τι σημαίνει η κρητική μουσική παράδοση για εσάς;

«Είναι το αίμα μου. Είναι η φωνή των προγόνων μου και το στήριγμα των νεότερων. Μέσα της βρίσκω χαρά, πόνο, μνήμη και μέλλον. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπήρχα ως καλλιτέχνης.»

Τι θα δουν όσοι έρθουν στην παρουσίαση στις 11/10 στον Σταυρό του Νότου;

«Στις 11 Οκτωβρίου στον Σταυρό του Νότου θα μοιραστούμε με τον κόσμο τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία μου. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική, μνήμες και συγκίνηση, σαν να κάναμε όλοι μαζί ένα μικρό ταξίδι μέσα από τη δική μου διαδρομή.»

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr