Η εξάπλωση των chatbots στην καθημερινή μας ζωή είναι γεγονός και επεκτείνεται σχεδόν σε κάθε τομέα. Η πολιτική δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι, το καλοκαίρι, ένας Βρετανός βουλευτής έγινε ο πρώτος πολιτικός στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημιούργησε μια ψηφιακή εκδοχή του εαυτού του για να αλληλεπιδρά με τους ψηφοφόρους του.

Βρετανός πολιτικός μετατράπηκε σε… chatbot τεχνητής νοημοσύνης

Ο Mark Sewards, μέλος των Εργατικών, συνεργάστηκε με μια νεοφυή εταιρεία (start up) τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει τον «εικονικό Sewards» σε όψη και ομιλία που θα απαντά στις ερωτήσεις που με τη φυσική παρουσία του δεν προλάβαινε.

Κλωνοποίησε ψηφιακά τον εαυτό του

«Είμαι πρόθυμος να διερευνήσω πώς οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του γραφείου ενός βουλευτή και των ψηφοφόρων του», ανέφερε ο νεαρός βουλευτής.

«Έβαλα τα δυνατά μου για να καθίσω στο γραφείο μου και να απαντήσω σε όλα τα αιτήματα που έρχονταν στον φορητό μου υπολογιστή, αλλά ήταν αδύνατο», είπε ο Sewards, στο BBC.

Όταν ο Sewards εξελέγη στο βρετανικό κοινοβούλιο πέρυσι, παραδέχτηκε ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί τα περισσότερα από 6.000 μηνύματα που είχε λάβει μόνο τους τρεις πρώτους μήνες της θητείας του.

Έτσι, κλωνοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο πρώτος Βρετανός βουλευτής που απέκτησε τον «δίδυμο ψηφιακό αδελφό του».

Ενθάρρυνε τους ψηφοφόρους του να «δοκιμάσουν το AI Mark» αλλά σημείωσε, σε μια ανάρτηση στο Instagram, ότι το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τα επίσημα καθήκοντά του. Το bot «απλά δίνει στους ανθρώπους μια άλλη επιλογή για να επικοινωνήσουν μαζί μου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας», έγραψε ο 35χρονος Sewards.

Τα chatbots -προγράμματα υπολογιστών που προσομοιώνουν μια αμφίδρομη συνομιλία με έναν ανθρώπινο χρήστη- έχουν γνωρίσει μια πρόσφατη αύξηση της δημοτικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες μεθόδους επικοινωνίας.

Υπάρχουν ανησυχίες

Ενώ το λογισμικό μπορεί να προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων, την έλλειψη ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και την ικανότητα του ρομπότ να επιλύει ζητήματα.

Ο Δρ Ομάν, από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, λέει (BBC) ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα έχει δημιουργήσει διάφορα ζητήματα – ιδίως για τους ηλικιωμένους.

«Μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι συνομιλούν με ένα bot και συχνά νομίζουν ότι συνομιλούν με ένα πραγματικό πρόσωπο», λέει. «Αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι μια αρκετά οδυνηρή εμπειρία και να επιτείνει τη σύγχυση», πρόσθεσε.